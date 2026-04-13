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इंदौर

एमपी में बनेगी सबसे ऊंची 30 मंजिला बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल होटल-रेस्टोरेंट के साथ स्टार्टअप पार्क भी

Indore- इंदौर में बनेगी 1200 करोड़ रुपए की इमारत, शॉपिंग मॉल और होटल-रेस्टोरेंट समेत सभी सुविधाएं, स्टार्टअप-आइटी कंपनियों के लिए नया ईको-सिस्टम, 10 हजार को रोजगार

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इंदौर

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deepak deewan

Apr 13, 2026

indore building

indore building

Indore- प्रमोद मिश्रा इंदौर. सुपर कॉरिडोर पर करीब 8.2 हेक्टेयर जमीन पर स्टार्टअप पार्क के लिए सरकार ने अनुमति दे दी है। इंदौर विकास प्राधिकरण (आइडीए) पीपीपी मॉडल पर आइटी कंपनियों व स्टार्टअप के लिए इको सिस्टम तैयार कर रहा है। स्टार्टअप पार्क करीब 90 मीटर ऊंचा, यानी 30-32 मंजिल का होगा। यह प्रदेश की सबसे ऊंची इमारत होगी। इनमें देशभर की बड़ी आइटी व कॉर्पोरेट कंपनियों को जगह दी जाएगी। उन्हें एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं मिलेंगी। स्टार्टअप पार्क से 10 हजार युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। पिछले दिनों बैठक में नगरीय प्रशसन विभाग के एसीएस संजय दुबे ने इस योजना को मंजूरी दी।

90 मीटर ऊंची विश्वस्तरीय सुविधाओं वाली बिल्डिंग का निर्माण पीपीपी आधार पर

आइडीए के सीईओ डॉ. परीक्षित झाड़े ने बताया, पार्क के लिए हाईराइज बिल्डिंग मंजूरी मिली है। 90 मीटर ऊंची विश्वस्तरीय सुविधाओं वाली बिल्डिंग का निर्माण पीपीपी आधार पर होगा। 2 साल में निर्माण का लक्ष्य है। 15 दिन में टेंडर जारी होगा।

पहले चरण में शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, स्टार्टअप ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, दूसरे चरण में आइटी बिल्डिंग

आइडीए की योजना के अनुसार, करीब 1200 करोड़ से सुपर कॉरिडोर पर 8.2 हेक्टेयर जमीन पर स्टार्टअप पार्क बनेगा। अलग अलग फेज में निर्माण होगा। पहले चरण में तल मंजिल पर शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, स्टार्टअप ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस होंगे। दूसरे चरण में आइटी बिल्डिंग व तीसरे चरण में कन्वेंशन सेंटर तथा 5 स्टार होटल बनाने का प्रस्ताव है।

आइडीए ने मूल डिजाइन तैयार की है। इसमें बड़े शहरों की तरह ट्विन बिल्डिंग बनाने की योजना है। हालांकि, पीपीपी मॉडल पर काम होगा। एजेंसी भी अलग डिजाइन भी बना सकती है।

लाखों खर्च कर बनाई योजना रद्द, अब नए तरीके से काम

आइडीए ने करीब तीन साल पहले स्टार्टअप पार्क की योजना बनाई थी। तब इसे आइडीए ही बनाने की तैयारी में था। जिसे इसकी डिजाइन बनाने का काम दिया, उसने बंगलूरु, हैदराबाद और पुणे आदि बड़े शहरों में आइटी और स्टार्टअप कंपनियों के लिए सुविधाओं का सर्वे कर योजना बनाई। बाद में आइडीए ने पीपीपी मॉडल पर स्टार्टअप बनाने की योजना बनाई।

ऐसी सुविधाएं

पार्किंग के लिए 3 बेसमेंट।
4 फ़्लोर पर शॉपिंग मॉल, 1 फ़्लोर पर सर्विस।
पार्क में देशी-विदेशी 100 से अधिक कंपनियों को मिलेगी जगह।
1000 आइटी प्रोफशनल्स को यहां नौकरी मिलेगी।
सभी सुविधाएं विकसित होने पर 10 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार
पार्क बनाने वाली कंपनी से प्रीमियम राशि लेकर ऑफिस बेचकर आय का विकल्प दे सकता है आइडीए।

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Published on:

13 Apr 2026 08:50 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / एमपी में बनेगी सबसे ऊंची 30 मंजिला बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल होटल-रेस्टोरेंट के साथ स्टार्टअप पार्क भी

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