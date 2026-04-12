मुंबई-आगरा नेशनल हाईवे के भेरूघाट पर भीषण हादसा, एक-एक कर कार से टकराए 5 ट्रक, मची चीख-पुकार

मानपुर पुलिस के अनुसार, रात करीब डेढ़ से दो बजे के बीच धामनोद की तरफ जा रहे ट्रक से क्वाइल जमीन पर गिर पड़ी, जिसे उठाने के लिए चालक ट्रक से नीचे उतरा। भारी-भरकम पाट्र्स को उठाने के दौरान अचानक घाट सेक्शन में उतरने वाले दूसरे ट्रक ने खड़े ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद पीछे की तरफ चल रहे तीन अन्य ट्रक और एक कार भी आपस में टकरा गई। हादसे में ट्रक सवार यूपी के कानपुर निवासी ओमप्रकाश पिता रामशंकर यादव (42) की मौत हो गई। वहीं, हादसे में अन्य वाहनों में सवार करीब पांच लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। मामले की सूचना मिलते ही मानपुर थाना प्रभारी महेंद्र मकाश्रे पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को मौके से हटाकर यातायात शुरू कराया।