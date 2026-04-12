‘वेडिंग इनविटेशन’ से सावधान ! खोला तो हैक होगा आपका मोबाइल

आरोपी ने शेयर मार्केट में निवेश कराने के लिए कंपनी मैनेजर नेहा से बात करवाई। उसने अन्य व्यक्ति के नाम पर कंपनी का डेमो दिखाया। इस तरह कंपनी के कर्मचारी बात करते गए। आरोपियों ने बताया कि हमारी कंपनी का टर्मिनल खरीद लो, दोगुना लाभ होगा। फरियादी ने 1.80 लाख का भुगतान किया, फिर अन्य खाते से एक लाख रुपए जमा करवाए। अगले दिन खाते में एक के डेढ़ लाख रुपए दिखने लगे। कंपनी कर्मचारी से पैसे निकालने की बात कही तो कहा गया कि अभी मत निकालो, अब पैसे डबल होंगे। बाद में राशि शून्य हो गई। आरोपियों ने विभिन्न तरह से 4.80 लाख की धोखाधड़ी की। बाद में पता चला कि कंपनी ने इसी तरह आंध्रप्रदेश के अमरनाथ रेड्डी से 4.26 लाख की धोखाधड़ी की है।