उच्च शिक्षा विभाग ने दिए आदेश, 40 स्टूडेंट पर नियुक्त होगा 1 ‘गार्जियन ट्यूटर’

MP News: छात्रों का तनाव दूर करने कॉलेजों में गार्जियन ट्यूटर की व्यवस्था की जाएगी। जो छात्रों पर निगरानी रखेंगे और उन्हें मार्गदर्शन भी देंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी कॉलजों को आदेश जारी कर दिए हैं और तत्काल क्रियान्वयन की रिपोर्ट मांगी है। यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किए गए हैं। जिसमें छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए थे। विभाग ने स्पष्ट किया, 25 से 40 विद्यार्थियों पर एक गार्जियन ट्यूटर नियुक्त करना होगा।