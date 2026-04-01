‘1 लाख रुपए का दूंगा इनाम’, जीतू पटवारी ने वंदे मातरम विवाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया बड़ा ऐलान

पत्रिका द्वारा तीन बजट हंगामे के कारण बिना बहस के पास होने के मुद्दे को उठाया था। पटवारी ने प्रेस कांफ्रेंस में पत्रिका की खबर को पढ़ते हुए कहा कि निगम के तीन बजट आए। लगभग एक बजट 7,700 करोड़, दूसरा 8,200 करोड़ और एक करीब 8,700 करोड़ का तीनों की आय देखो तो तीस प्रतिशत है यानी बजट और वास्तविक आय में बड़ा अंतर है। ये इंदौर पर कुठाराघात है। एक बजट से बहस शुरू हुई, जिसमें नमाज बाहर पढ़ेगे या अंदर जैसे मुद्दे उठाए गए। उस पर विवाद हुआ, लेकिन बिना बहस के ही बजट पास कर दिया गया। दूसरा बजट महापौर लेकर आए और औरंगजेब याद आ गया, उसकी क्रब याद आ गई। विवाद हुआ, लेकिन अंत में बिना बहस के ही बजट पास हो गया। इस बार वंदे मातरम् और बिना बहस के बजट पास कर दिया गया।