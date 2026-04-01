वंदे मातरम विवाद: बंद कमरे में कांग्रेस की बैठक, रुबीना खान को पार्टी से निकालने की उठी मांग, चिंटू चौकसे को हिदायत

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी (MPCC President Jitu Patwari) ने मामले को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे के साथ प्रेस वार्ता की। पटवारी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के आरोपों का पलटवार करते हुए कहा कि वंदेमातरम् कांग्रेसियों और देशवासियों के रग-रग में है। राष्ट्रगीत-राष्ट्रगान की स्थापना कांग्रेस की विचारधारा ने की है। हमें इस बारे में बीजेपी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। पटवारी ने मुख्यमंत्री के बयान का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा नेता ने मंदिर पर बावड़ी बनाकर कई लागों की हत्या कर दी। एमवाय में चूहाकांड क्यों हो गया। इंदौर का बायपास यमलोक बन गया। निगम के भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी किसकी है। एक सरकारी कार्यालय ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार से नहीं बचा है। भ्रष्टाचार का कैंसर मध्यप्रदेश में घुस गया है। मुख्यमंत्री जवाब कब देंगे।