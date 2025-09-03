एमपी में 72 किमी.की बनेगी 2-लेन सड़क, बीच में होंगे 2 अंडरपास, 41 पुल

वहीं नर्मदापुरम से टिमरनी के बीच 72.18 किमी 2-लेन मार्ग भी बनाया जाएगा। यह भी हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर ही बनेगा। वहीं सिंहस्थ को देखते हुए उज्जैन के हरिफाटक चौराहे से नीलकंठ तक नया 4-लेन ओवर ब्रिज को मंजूरी दी है। 980 मीटर लंबे इस ब्रिज को 371.11 करोड़ रुपए से तैयार किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में इन तीनों निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई। इसके अलावा भी कई कार्यों पर मंथन हुआ।