एमपी के इस शहर में बनेगा ‘8 लेन ब्रिज’, टेंडर को मिलेगी मंजूरी

आइडीए की शुक्रवार को होने वाली बोर्ड बैठक में ओवरब्रिज निर्माण के लिए टेंडर को मंजूरी दी जाएगी। करीब डेढ़ साल में ब्रिज का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है। संभागायुक्त दीपक सिंह की उपस्थिति में होने वाली बैठक में अन्य योजनाओं को भी रखा जाएगा। इधर, बोर्ड बैठक को देखते हुए योजना 171 के प्रभावित प्लॉटधारकों ने प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। इस योजना की जमीन पर पुष्प विहार कॉलोनी, श्री महालक्ष्मी नगर, न्याय नगर एक्सटेंशन कॉलोनी है।