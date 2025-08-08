एमपी के इस शहर में बनेगा ‘8 लेन ब्रिज’, टेंडर को मिलेगी मंजूरी

MP News:एमपी के इंदौर शहर में एमआर-10 पर 4 लेन रेलवे ओवर ब्रिज को 8 लेन ब्रिज बनाया जाएगा। करीब 50 करोड़ खर्च कर डेढ़ साल में ब्रिज का काम पूरा किया जाएगा। योजना 171 के प्रभावित प्लॉटधारक इस दौरान आइडीए पर प्रदर्शन भी करेंगे।
आइडीए की शुक्रवार को होने वाली बोर्ड बैठक में ओवरब्रिज निर्माण के लिए टेंडर को मंजूरी दी जाएगी। करीब डेढ़ साल में ब्रिज का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है। संभागायुक्त दीपक सिंह की उपस्थिति में होने वाली बैठक में अन्य योजनाओं को भी रखा जाएगा। इधर, बोर्ड बैठक को देखते हुए योजना 171 के प्रभावित प्लॉटधारकों ने प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। इस योजना की जमीन पर पुष्प विहार कॉलोनी, श्री महालक्ष्मी नगर, न्याय नगर एक्सटेंशन कॉलोनी है।
योजना डिनोटिफाई नहीं होने से प्लॉटधारकों को भूखंड पर भवन निर्माण की अनुमति नहीं मिल पा रही है, जबकि वे जमीन के एवज में करीब 5.84 करोड़ का भुगतान कर चुके हैं। सभी प्रभावित प्लॉटधारक व किसान आइडीए में जमा होकर प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन को देखते हुए बोर्ड बैठक आइडीए के बजाए संभागायुक्त कार्यालय में रखी गई है।