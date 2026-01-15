इंदौर की सड़क पर धू-धू कर जली 1.70 करोड़ की कार, फेमस म्यूजिक प्रोड्यूसर की थी EV, खौफनाक वीडियो वायरल

Porsche Taycan Fire Indore: इंटरनेट पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) में आग लगने के वीडियो तो अक्सर दिख जाते हैं, लेकिन जब आग किसी करोड़ों की स्पोर्ट्स कार में लगे, तो मंजर वाकई डराने वाला होता है। ऐसा ही कुछ इंदौर की सड़कों पर देखने को मिला, जहां करोड़ों की पोर्श टायकन (Porsche Taycan) धू-धू कर जल गई। सड़क किनारे खड़ी इस लग्जरी स्पोर्ट्स कार को आग की लपटों में घिरा देख वहां से गुजरने वाले हर शख्स के होश उड़ गए।