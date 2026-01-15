15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

इंदौर की सड़क पर धू-धू कर जली 1.70 करोड़ की कार, फेमस म्यूजिक प्रोड्यूसर की थी EV, खौफनाक वीडियो वायरल

Porsche Taycan Fire Indore: इंदौर में मशहूर म्यूजिक प्रोड्यूसर संस्कार दरयानी की 1.70 करोड़ की पोर्श टायकन इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार जलकर खाक हो गई। देखें इस खौफनाक घटना का वायरल वीडियो और जानें पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Rahul Yadav

Jan 15, 2026

Porsche Taycan Fire Indore

Porsche Taycan Fire Indore (Image: Aaryaa__ji__/Instagram)

Porsche Taycan Fire Indore: इंटरनेट पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) में आग लगने के वीडियो तो अक्सर दिख जाते हैं, लेकिन जब आग किसी करोड़ों की स्पोर्ट्स कार में लगे, तो मंजर वाकई डराने वाला होता है। ऐसा ही कुछ इंदौर की सड़कों पर देखने को मिला, जहां करोड़ों की पोर्श टायकन (Porsche Taycan) धू-धू कर जल गई। सड़क किनारे खड़ी इस लग्जरी स्पोर्ट्स कार को आग की लपटों में घिरा देख वहां से गुजरने वाले हर शख्स के होश उड़ गए।

इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या था पूरा मामला।

इंदौर में आग का गोला बनी सुपरकार

यह घटना मध्य प्रदेश के इंदौर की बताई जा रही है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक आलीशान पोर्श टायकन सड़क के किनारे खड़ी है और उसमें से भीषण लपटें उठ रही हैं। वीडियो बनाने वाले शख्स ने बताया कि यह एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जिसकी पहचान इसकी 'ग्रीन नंबर प्लेट' से हुई।

वीडियो में हैरानी की बात यह दिखी कि कार के पास कोई मौजूद नहीं था। लोग दूर से खड़े होकर इस खौफनाक मंजर को देख रहे थे। ऐसा माना जा रहा है कि आग लगते ही कार सवार अपनी जान बचाकर तुरंत बाहर निकल गए और गाड़ी को वहीं छोड़ दिया।

कौन है इस करोड़ों की कार का मालिक?

खबरों की मानें तो यह कार इंदौर के जाने-माने म्यूजिक प्रोड्यूसर संस्कार दरयानी की है। संस्कार शहर के एक बड़े कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखते हैं और उन्हें महंगी कारों का जबरदस्त शौक है। उनके गैरेज में सिर्फ पोर्श ही नहीं, बल्कि लैंबर्गिनी हुराकन (Lamborghini Huracan), मैकलारेन (McLaren 570S) और मर्सिडीज एएमजी (Mercedes-AMG GLE 53) जैसी कई करोड़ों की गाड़ियां मौजूद हैं।

टेक्नोलॉजी और कीमत: क्यों है यह खास?

पोर्श टायकन कोई साधारण कार नहीं है। भारत में इसकी कीमत 1.70 करोड़ रुपये से शुरू होकर 2.69 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। इस कार की खूबियां ऐसी हैं कि ये महज 2.7 सेकंड में 100 की रफ्तार पकड़ लेती है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी और सुरक्षा फीचर्स के दावों के बावजूद, इस तरह आग लगना कई सवाल खड़े करता है।

सुरक्षा पर उठ रहे हैं सवाल

फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि आखिर इतनी महंगी इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार में आग लगी कैसे? क्या यह बैटरी में हुई किसी शॉर्ट सर्किट का नतीजा था या कुछ और? लेकिन इस घटना ने एक बार फिर इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा और खासकर भारत जैसे गर्म मौसम वाले देशों में उनकी बैटरी लाइफ पर बहस छेड़ दी है।

गनीमत बस इतनी रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन म्यूजिक प्रोड्यूसर की करोड़ों की पसंदीदा सवारी पल भर में राख के ढेर में तब्दील हो गई।

ये भी पढ़ें

हेलमेट पहनने पर भी कट सकता है आपका चालान, जानिए वो नियम जिसकी वजह से भरना पड़ेगा 2000 का जुर्माना
ऑटोमोबाइल
Helmet Challan Rules

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

15 Jan 2026 04:14 pm

Published on:

15 Jan 2026 04:13 pm

Hindi News / Automobile / इंदौर की सड़क पर धू-धू कर जली 1.70 करोड़ की कार, फेमस म्यूजिक प्रोड्यूसर की थी EV, खौफनाक वीडियो वायरल

बड़ी खबरें

View All

ऑटोमोबाइल

ट्रेंडिंग

मारुति कारों की कीमतों में बड़ी गिरावट… GST 2.0 और जनवरी ऑफर्स का डबल फायदा, 1.70 लाख तक सस्ती हुई गाड़ियां

Maruti Suzuki January 2026 Offers
ऑटोमोबाइल

PM Modi की कार की छत पर लगा ‘शार्क फिन’ एंटीना क्यों है इतना खास? जानिए इसके 5 बड़े काम

PM Modi Car
ऑटोमोबाइल

महंगी होने वाली हैं Maruti की छोटी कारें? सामने आया बड़ा अपडेट

Maruti Suzuki Car price News
कारोबार

मेवाड़ का गौरव: उदयपुर के गोगुंदा निवासी युवक ने कबाड़ से बनाई सुपर मोटर, 10 मिनट चार्ज में 300 KM दौड़ेगी बाइक

300 KM Range Electric Bike in India
ऑटोमोबाइल

2026 में भारत में एंट्री लेंगी 35 नई कारें, जानिए कौन-कौन से मॉडल होंगे खास

Upcoming Cars in India 2026
ऑटोमोबाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.