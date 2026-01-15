इंदौर की सड़क पर धू-धू कर जली 1.70 करोड़ की कार, फेमस म्यूजिक प्रोड्यूसर की थी EV, खौफनाक वीडियो वायरल

Porsche Taycan Fire Indore (Image: Aaryaa__ji__/Instagram)
Porsche Taycan Fire Indore: इंटरनेट पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) में आग लगने के वीडियो तो अक्सर दिख जाते हैं, लेकिन जब आग किसी करोड़ों की स्पोर्ट्स कार में लगे, तो मंजर वाकई डराने वाला होता है। ऐसा ही कुछ इंदौर की सड़कों पर देखने को मिला, जहां करोड़ों की पोर्श टायकन (Porsche Taycan) धू-धू कर जल गई। सड़क किनारे खड़ी इस लग्जरी स्पोर्ट्स कार को आग की लपटों में घिरा देख वहां से गुजरने वाले हर शख्स के होश उड़ गए।
इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या था पूरा मामला।
यह घटना मध्य प्रदेश के इंदौर की बताई जा रही है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक आलीशान पोर्श टायकन सड़क के किनारे खड़ी है और उसमें से भीषण लपटें उठ रही हैं। वीडियो बनाने वाले शख्स ने बताया कि यह एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जिसकी पहचान इसकी 'ग्रीन नंबर प्लेट' से हुई।
वीडियो में हैरानी की बात यह दिखी कि कार के पास कोई मौजूद नहीं था। लोग दूर से खड़े होकर इस खौफनाक मंजर को देख रहे थे। ऐसा माना जा रहा है कि आग लगते ही कार सवार अपनी जान बचाकर तुरंत बाहर निकल गए और गाड़ी को वहीं छोड़ दिया।
खबरों की मानें तो यह कार इंदौर के जाने-माने म्यूजिक प्रोड्यूसर संस्कार दरयानी की है। संस्कार शहर के एक बड़े कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखते हैं और उन्हें महंगी कारों का जबरदस्त शौक है। उनके गैरेज में सिर्फ पोर्श ही नहीं, बल्कि लैंबर्गिनी हुराकन (Lamborghini Huracan), मैकलारेन (McLaren 570S) और मर्सिडीज एएमजी (Mercedes-AMG GLE 53) जैसी कई करोड़ों की गाड़ियां मौजूद हैं।
पोर्श टायकन कोई साधारण कार नहीं है। भारत में इसकी कीमत 1.70 करोड़ रुपये से शुरू होकर 2.69 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। इस कार की खूबियां ऐसी हैं कि ये महज 2.7 सेकंड में 100 की रफ्तार पकड़ लेती है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी और सुरक्षा फीचर्स के दावों के बावजूद, इस तरह आग लगना कई सवाल खड़े करता है।
फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि आखिर इतनी महंगी इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार में आग लगी कैसे? क्या यह बैटरी में हुई किसी शॉर्ट सर्किट का नतीजा था या कुछ और? लेकिन इस घटना ने एक बार फिर इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा और खासकर भारत जैसे गर्म मौसम वाले देशों में उनकी बैटरी लाइफ पर बहस छेड़ दी है।
गनीमत बस इतनी रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन म्यूजिक प्रोड्यूसर की करोड़ों की पसंदीदा सवारी पल भर में राख के ढेर में तब्दील हो गई।
बड़ी खबरेंView All
ऑटोमोबाइल
ट्रेंडिंग