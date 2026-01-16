इंडिया और न्यूजीलैंड टीम पहुंची इंदौर, हेड कोच गौतम गंभीर ने किए महाकालेश्वर दर्शन

MP news: भारत और न्यूजीलैंड के बीच इंदौर में क्रिकेट मैच खेला जाने वाला है। इसके लिए दोनों टीमों के खिलाड़ी इंदौर पहुंच चुके हैं। वहीं शुक्रवार की सुबह इंडिया टीम के हेड कोच महाकालेश्वर मंदिर में नजर आए। वे भस्म आरती में शामिल हुए और महाकाल के दर्शन किए। मैच से पहले उन्होंने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। उनके साथ शीतांशु ने भी मंदिर पहुंचे थे। दोनों ने नंदी हॉल में बैठकर भस्म आरती में सुबह 4 बजे से 6 बजे तक दो घंटे महाकाल की शरण में बिताए। फिर महाकाल से टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना भी की।