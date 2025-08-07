Good News: भोपाल से इंदौर के बीच शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा, 50 ई-बसों का भी होगा संचालन

MP News-इंदौर और भोपाल के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की योजना बन रही है। बुधवार को इंदौर सिटी बस ऑफिस में एआइसीटीएसएल (AICTSL) बोर्ड की बैठक में बोर्ड अध्यक्ष और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस सेवा को पीपीपी मॉडल पर शुरू करने के लिए योजना बनाने और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) मंगाने के निर्देश दिए।
बैठक में 50 नई इलेक्ट्रिक बसों का संचालन इंटर स्टेट और इंटर सिटी के लिए करने जैसे प्रस्तावों को मंजूरी मिली। भार्गव ने बताया कि बैठक में ग्रीन मोबिलिटी, इंटर सिटी, इंटर स्टेट परिवहन, एसी बसों, चार्जिंग स्टेशन, डिपो, यूनिपोल के लिए टेंडर, लास्ट माइल कनेक्टिविटी और हेलीकॉप्टर सेवा जैसे कई निर्णय लिए गए। रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए सिटी बसों में यात्रा निःशुल्क रहेगी। (MP News)
बोर्ड ने इंदौर और भोपाल के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। यह काम पीपीपी मॉडल पर होगा। एआइसीटीएसएल जगह (हैलीपेड) उपलब्ध कराएगा। संचालन एजेंसी करेगी। इसके बदले तय राशि मिलेगी। इसके लिए ईओआइ मंगाने के निर्देश दिए। बैठक में संभागायुक्त दीपक सिंह, कलेक्टर आशीष सिंह, निगमायुक्त शिवम वर्मा, आइडीए सीईओ रामप्रकाश अहिरवार और एआइसीटीएसएल सीईओ दिव्यांक सिंह मौजूद थे। (helicopter service)
इस माह 50 नई इलेक्ट्रिक बसें (E-Buses) शुरू होंगी। अभी बीआरटीएस पर 30 और अन्य मार्गों पर 50 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है।पीएम ई-बस सेवा के तहत पहले चरण में केंद्र सरकार द्वारा 150 इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत की हैं। इन बसों के लिए नायता मुंडला और देवास नाका पर दो इलेक्ट्रिक बस डिपो का निर्माण किया जाएगा। एआइसीटीएसएल ने स्थान चयन कर लिया है।
कनेक्टिविटी के लिए ई-बाइक (E-Bike) सेवा प्रारंभ करने पर भी विचार है। फिलहाल 1500 माय बाइक साइकिल संचालन किया जा रहा। आर्थिक रूप से नुकसान में चल रहे एआइसीटीएसएल ने एबी रोड पर 42 यूनिपोल पर विज्ञापन के लिए एजेंसी चयन के टेंडर जारी किए हैं।
एआइसीटीएसएल ने शहर में डबल डेकर बसों (Double Decker Buses) के संचालन की योजना बहुत पहले बनाई थी। इसके लिए कंपनी ने ट्रायल पर बस उपलब्ध कराई थी। ट्रायल और रूट तय होने के बाद बसों के संचालन के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया था। बस संचालन के लिए दो बार टेंडर जारी किया, लेकिन एजेंसी नहीं मिल सकी। बैठक में तय हुआ कि एआइसीटीएसएल स्वयं डबल डेकर बस खरीदकर चलाएगा।