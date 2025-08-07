Good News: भोपाल से इंदौर के बीच शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा, 50 ई-बसों का भी होगा संचालन

एआइसीटीएसएल ने शहर में डबल डेकर बसों (Double Decker Buses) के संचालन की योजना बहुत पहले बनाई थी। इसके लिए कंपनी ने ट्रायल पर बस उपलब्ध कराई थी। ट्रायल और रूट तय होने के बाद बसों के संचालन के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया था। बस संचालन के लिए दो बार टेंडर जारी किया, लेकिन एजेंसी नहीं मिल सकी। बैठक में तय हुआ कि एआइसीटीएसएल स्वयं डबल डेकर बस खरीदकर चलाएगा।