खुशखबरी! रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, झांसी से दिल्ली तक आसान होगा सफर

जन्माष्टमी (Janmashtami) के लिए ट्रेन 01827 / 01828 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी- मथुरा- वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी अनारक्षित स्पेशल ट्रेन (Jhansi-Mathura-Jhansi) 15 से 17 अगस्त तक चलाई जाएगी। यह ट्रेन वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से दोपहर 2.45 बजे चलकर ग्वालियर शाम 5.23 बजे आएगी। वहीं मुरैना, धौलपुर, आगरा कैंट होते हुए मथुरा जंक्शन शाम 7.30 बजे पहुंचेगी। वहीं वापिसी में ट्रेन 01828 मथुरा वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी अनारक्षित स्पेशल ट्रेन 16 से 15 अगस्त तक चलेगी। यह ट्रेन मथुरा जंक्शन सुबह 4.25 बजे चलकर आगरा कैंट, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर सुबह 7.28 बजे आएगी। वहीं वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पर सुबह 9.30 बजे पहुंचेगी।