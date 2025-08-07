7 अगस्त 2025,

गुरुवार

ग्वालियर

खुशखबरी! रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, झांसी से दिल्ली तक आसान होगा सफर

MP News- रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने झांसी से दिल्ली और मथुरा के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। समय सारणी घोषित।

ग्वालियर

Akash Dewani

Aug 07, 2025

MP News-यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इससे यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी नहीं आए।

रक्षाबंधन पर चलेगी झांसी-निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेन

इसी को लेकर रक्षाबंधन (Rakshabandhan) पर ट्रेन 01823 / 01824 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी- हजरत निजामुद्दीन के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेन (special trains) 3 से 10 अगस्त तक हर दिन चलाई जाएगी। यह ट्रेन वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से दोपहर 3.45 बजे चलकर दतिया, डबरा होते हुए ग्वालियर शाम 5.23 बजे आएगी। उसके बाद ट्रेन मुरैना, धौलपुर, आगरा कैंट, मथुरा जंक्शन, कोसीकलां, पलवल होते हुए हजरत निजामुद्दीन रात 12.30 बजे पहुंचेगी।

वहीं वापिसी में ट्रेन 01324 हजरत निजामुद्दीन- विरांगना लक्ष्मीबाई झांसी अनारक्षित स्पेशल ट्रेन 9 अगस्त से 11 अगस्त तक चलेगी। यह ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से रात 2 बजे चलकर, ग्वालियर सुबह 7.25 बजे आकर वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पर सुबह 9.30 बजे पहुंचेगी।

जन्माष्टमी के लिए 15 से 17 तक विशेष ट्रेन

जन्माष्टमी (Janmashtami) के लिए ट्रेन 01827 / 01828 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी- मथुरा- वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी अनारक्षित स्पेशल ट्रेन (Jhansi-Mathura-Jhansi) 15 से 17 अगस्त तक चलाई जाएगी। यह ट्रेन वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से दोपहर 2.45 बजे चलकर ग्वालियर शाम 5.23 बजे आएगी। वहीं मुरैना, धौलपुर, आगरा कैंट होते हुए मथुरा जंक्शन शाम 7.30 बजे पहुंचेगी। वहीं वापिसी में ट्रेन 01828 मथुरा वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी अनारक्षित स्पेशल ट्रेन 16 से 15 अगस्त तक चलेगी। यह ट्रेन मथुरा जंक्शन सुबह 4.25 बजे चलकर आगरा कैंट, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर सुबह 7.28 बजे आएगी। वहीं वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पर सुबह 9.30 बजे पहुंचेगी।

Published on:

07 Aug 2025 08:59 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / खुशखबरी! रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, झांसी से दिल्ली तक आसान होगा सफर

