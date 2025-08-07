15 अगस्त को वापस आएगा मानसून, प्रदेश में हल्की बारिश का सभांवना, उमस करेगी परेशान

17 जून से शहर में मानसून की बारिश शुरु हुई थी। बंगाल की खाड़ी से एक बाद एक सिस्टम आए, इससे हल्की, मध्यम व भारी बारिश का दौर चला। मानसून ट्रफ लाइन भी लगातार ग्वालियर- चंबल संभाग के ऊपर स्थिर रही, इस कारण 1076 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। जून व जुलाई में होने वाली भीषण गर्मी से भी राहत रही, तापमान सामान्य से नीचे रहा। अब मानसून ब्रेक आया है, इसके कारण गर्मी बढना शुरू हो गई है। (mp weather)