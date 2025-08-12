पिता ने रोका था रात में मत जा, नहीं माना… हादसे के बाद बोलता रहा- मुझे बचा लो… लेकिन निकल गई जान

Indore Road Accident: नगर निगम की लापरवाही का खमियाजा बाइक सवार 35 वर्षीय राधेश्याम उर्फ गोलू कुशवाह को जान देकर भुगतना पड़ा। देर रात मालवा मिल-पाटनीपुरा रोड पर निर्माणाधीन पुल से गिरकर घायल गोलू ने बड़े अस्पताल में दम तोड़ दिया। मिल की ओर जिस सिरे से युवक गिरा, वहां बैरिकेड्स नहीं था। न ही चेतावनी बोर्ड या संकेतक। यहां-वहां मिट्टी का ढेर लगा रखा था। इसके चलते वह नाले में औंधे मुंह जा गिरा। गंभीर रूप से घायल था।