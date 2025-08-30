बस चलाते ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, बच गई 50 यात्रियों की जान, कैमरे में कैद हुई घटना

Bus Driver Heart Attack Video : मध्य प्रदेश की आर्थिक नगरी इंदौर में एक बस ड्राइवर की हार्ट अटैक से मौत का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मामला चर्चा में इसलिए भी आ गया क्योंकि, इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है। सामने आए वीडियो में साफतौर पर दिखाई दिया कि, ड्राइविंग करते वक्त अचानक उसे घराहट महसूस हुई, जिसके चलते उसने नजदीक बैठे कंट्रोल क्लीनर को स्टीयरिंग सौंपते हुए ड्राइविंग सीट की बगल में बैठ गया। लेकिन, चंद सेंकिंडों में ही वो गिर पड़ा। आनन फानन में चालक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
इस पूरे घटनाक्रम में बस ड्राइवर की सूझबूझ देखने को मिली। जहां उसकी जान पर बन आई थी, तब भी उसने यात्रियों की सुरक्षा को महत्व देते हुए हिम्मत की और समय रहते बस का कंट्रोल क्लीनर को सौंप दिया। ऐसे में चलती बस में चालक की जान जाने के बावजूद कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। बताया जा रहा है कि, जिस समय बस में 50 से ज्यादा यात्री सवार थे। ऐसे में किसी भी अनहोनी से इंकार नहीं किया जा सकता। मृतक ड्राइवर की पहचान राजस्थान के जोधपुर निवासी 36 वर्षीय सतीश राव के रूप हुई है, जो यात्रियों को एमपी के इंदौर से राजस्थान के जोधपुर ले जाते समय हादसे की शिकार हो गया।
ड्राइवर के बाद बस को कंट्रोल करने वाले क्लीनर ने घटना को लेकर बताया कि जोधपुर जाते हुए सतीश को घबराहट होने लगी थी। उसने मुझसे कहा- तुम बस चलाओ। मुझे घबराहट हो रही है और मुझे ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया। सतीश खुद पास में बैठ गया, लेकिन चंद सैकंडों में ही बेसुध होकर गिर पड़ा। उसके गिरते ही बस में सवार यात्रियों ने उसे सीपीआर देकर अस्पताल के लिए रवाना कर दिया।
क्लीनर ने आगे बताया कि इसके बाद हम तुरंत सतीश को अस्पताल ले गए। यहां डॉक्टरों ने सतीश को चेक कर मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने आशंका जताई है कि सतीश की मौत साइलेंट अटैक से हुई है। फिलहाल, मामले की जांच की जा रही है।