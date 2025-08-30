बस चलाते ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, बच गई 50 यात्रियों की जान, कैमरे में कैद हुई घटना

इस पूरे घटनाक्रम में बस ड्राइवर की सूझबूझ देखने को मिली। जहां उसकी जान पर बन आई थी, तब भी उसने यात्रियों की सुरक्षा को महत्व देते हुए हिम्मत की और समय रहते बस का कंट्रोल क्लीनर को सौंप दिया। ऐसे में चलती बस में चालक की जान जाने के बावजूद कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। बताया जा रहा है कि, जिस समय बस में 50 से ज्यादा यात्री सवार थे। ऐसे में किसी भी अनहोनी से इंकार नहीं किया जा सकता। मृतक ड्राइवर की पहचान राजस्थान के जोधपुर निवासी 36 वर्षीय सतीश राव के रूप हुई है, जो यात्रियों को एमपी के इंदौर से राजस्थान के जोधपुर ले जाते समय हादसे की शिकार हो गया।