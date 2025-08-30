Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

इंदौर

बस चलाते ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, बच गई 50 यात्रियों की जान, कैमरे में कैद हुई घटना

Bus Driver Heart Attack Video : चलती बस में ड्राइवर को आ गया हार्ट अटैक। समय रहते सूझबूझ दिखाते हुए बस कंडक्टर को स्टीयरिंग पर बैठाया। लेकिन जैसे ही ड्राइवर स्टीयरिंग से हटा, उसकी मौत हो गई। यानी मरते-मरते चालक ने 50 यात्रियों की जान बचा ली।

इंदौर

Faiz Mubarak

Aug 30, 2025

Bus Driver Heart Attack Video
बस चालक की हार्ट अटैक से मौत (Photo Source- Viral Video Screenshot)

Bus Driver Heart Attack Video : मध्य प्रदेश की आर्थिक नगरी इंदौर में एक बस ड्राइवर की हार्ट अटैक से मौत का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मामला चर्चा में इसलिए भी आ गया क्योंकि, इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है। सामने आए वीडियो में साफतौर पर दिखाई दिया कि, ड्राइविंग करते वक्त अचानक उसे घराहट महसूस हुई, जिसके चलते उसने नजदीक बैठे कंट्रोल क्लीनर को स्टीयरिंग सौंपते हुए ड्राइविंग सीट की बगल में बैठ गया। लेकिन, चंद सेंकिंडों में ही वो गिर पड़ा। आनन फानन में चालक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

इस पूरे घटनाक्रम में बस ड्राइवर की सूझबूझ देखने को मिली। जहां उसकी जान पर बन आई थी, तब भी उसने यात्रियों की सुरक्षा को महत्व देते हुए हिम्मत की और समय रहते बस का कंट्रोल क्लीनर को सौंप दिया। ऐसे में चलती बस में चालक की जान जाने के बावजूद कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। बताया जा रहा है कि, जिस समय बस में 50 से ज्यादा यात्री सवार थे। ऐसे में किसी भी अनहोनी से इंकार नहीं किया जा सकता। मृतक ड्राइवर की पहचान राजस्थान के जोधपुर निवासी 36 वर्षीय सतीश राव के रूप हुई है, जो यात्रियों को एमपी के इंदौर से राजस्थान के जोधपुर ले जाते समय हादसे की शिकार हो गया।

ये भी पढ़ें

भोपाल में फिर पकड़ाया नशे का जखीरा, 4 करोड़ के कोकीन और क्रिस्टल मेथ के साथ धराई युगांडा की महिला
भोपाल
Drugs Confiscate in Bhopal

सामने आया घटना का Live Video

ड्राइवर के बाद बस को कंट्रोल करने वाले क्लीनर ने घटना को लेकर बताया कि जोधपुर जाते हुए सतीश को घबराहट होने लगी थी। उसने मुझसे कहा- तुम बस चलाओ। मुझे घबराहट हो रही है और मुझे ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया। सतीश खुद पास में बैठ गया, लेकिन चंद सैकंडों में ही बेसुध होकर गिर पड़ा। उसके गिरते ही बस में सवार यात्रियों ने उसे सीपीआर देकर अस्पताल के लिए रवाना कर दिया।

साइलेंट अटैक की आशंका

क्लीनर ने आगे बताया कि इसके बाद हम तुरंत सतीश को अस्पताल ले गए। यहां डॉक्टरों ने सतीश को चेक कर मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने आशंका जताई है कि सतीश की मौत साइलेंट अटैक से हुई है। फिलहाल, मामले की जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें

भारत का आयुर्वेद हब बनेगा एमपी, इन शहरों में खुल रहे हैं 8 आयुर्वेद कॉलेज, बंपर भर्ती भी होंगी
भोपाल
Ayurveda Hub

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

30 Aug 2025 02:20 pm

Published on:

30 Aug 2025 01:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / बस चलाते ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, बच गई 50 यात्रियों की जान, कैमरे में कैद हुई घटना

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.