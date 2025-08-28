भारत का आयुर्वेद हब बनेगा एमपी, इन शहरों में खुल रहे हैं 8 आयुर्वेद कॉलेज, बंपर भर्ती भी होंगी

इनमें से हर कॉलेज का निर्माण करीब 70 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा, जिससे आधुनिक सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान सुनिश्चित होगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत मध्य प्रदेश को 180 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया है, जो मार्च 2026 तक के लिए स्वीकृत किया गया है। इस अनुदान से आयुर्वेद कॉलेजों के साथ-साथ आयुष चिकित्सा सेवाओं का विस्तार होगा। इन कॉलेजों के लिए 1570 नए पदों पर भर्ती भी की जाएगी, जिससे आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।