भारत का आयुर्वेद हब बनेगा एमपी, इन शहरों में खुल रहे हैं 8 आयुर्वेद कॉलेज, बंपर भर्ती भी होंगी

Ayurveda Hub : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा लाई जा रही मेडिकल पॉलिसी के के चलते मध्य प्रदेश को आयुर्वेद हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। अगले 18 महीनों में प्रदेश में 8 नए आयुर्वेद कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, जो आयुर्वेद चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। इन कॉलेजों को राज्य के सागर, शहडोल, नर्मदापुरम, बालाघाट, मुरैना, झाबुआ और शुजालपुर शुरुकिया जाएगा। इसके अलावा, डिंडौरी में जिला खनिज प्रतिष्ठान मद से एक आयुर्वेद कॉलेज बनाया जाएगा।
इनमें से हर कॉलेज का निर्माण करीब 70 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा, जिससे आधुनिक सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान सुनिश्चित होगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत मध्य प्रदेश को 180 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया है, जो मार्च 2026 तक के लिए स्वीकृत किया गया है। इस अनुदान से आयुर्वेद कॉलेजों के साथ-साथ आयुष चिकित्सा सेवाओं का विस्तार होगा। इन कॉलेजों के लिए 1570 नए पदों पर भर्ती भी की जाएगी, जिससे आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
इस संबंध में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि, ये पहल न सिर्फ प्रदेश में आयुर्वेद को बढ़ावा देगी, बल्कि मेडिकल टूरिज्म को भी प्रोत्साहित करेगी। इससे मध्य प्रदेश देश में आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी बन सकेगा। ये कदम राज्य को स्वास्थ्य सेवाओं और आयुर्वेद शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर स्थापित करेगा।