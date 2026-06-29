इंदौर में ‘फ्लैट पार्टी’ को लेकर मकान मालिक को बनाया आरोपी, 6 अन्य लोगों पर केस दर्ज

एसीपी पराग सैनी ने बताया, पुलिस को सोशल मीडिया और मुखबिरों से तुलसी नगर में एक निजी स्कूल के पास अवैध ड्रग्स और आफ्टर पार्टी होने की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस टीम ने पार्टी शुरू होते ही देर रात दबिश दी। टीम को मौके पर करीब 25 से 30 युवक युवतियां पार्टी करते मिले। पूछताछ में सामने आया कि आयोजन के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। यह पार्टी करने के लिए एयरबीएनबी' के माध्यम से मकान किराए पर लिया था। पुलिस ने मौके से डीजे सेटअप और शराब की खाली बोतलें बरामद की हैं, जिसके बाद पूरे फ्लैट को सील कर दिया गया है।