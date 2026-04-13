एमपी के बड़े नेताओं से कांग्रेस आलाकमान नाराज, दिल्ली दरबार में हो सकती है पेशी

Indore- इंदौर नगर निगम बजट सत्र में हुए वंदे मातरम् मामले को कांग्रेस के 'दिल्ली दरबार' ने गंभीरता से लिया है। प्रदेश प्रभारी ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। बताया जाता है कि चिंटू चौकसे, फौजिया अलीम, रूबीना खान और केके मिश्रा की बड़े नेताओं के सामने पेशी हो सकती है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार इंदौर के मामले में दिल्ली से संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी से जानकारी मांगी है। रूबीना, फौजिया, चिंटू और केके मिश्रा को अनुशासन समिति के सामने भोपाल में जवाब देना पड़ेगा। इधर, पार्षद रूबीना ने अपने बयानों पर खेद जताया है। वंदेमातरम विवाद में बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।