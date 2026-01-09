MP में दर्दनाक हादसा: कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं ने खोए अपने बच्चे, पूरे प्रदेश में शोक

हादसा तब हुआ जब सभी लोग पार्टी करके इंदौर लौट रहे थे। उनकी कार एक ट्रक में पीछे से टकरा गई। कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वाहन के खिड़की-दरवाजे को काटकर शवों को निकाला गया। हादसे में प्रेरणा बच्चन की मौत हो गई। कमलनाथ सरकार के समय गृहमंत्री रहे बाला बच्चन वर्तमान में राजपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक हैं और आदिवासियों के कद्दावर नेता माने जाते हैं। इसी वाहन में प्रखर की भी मौत हो गई, जिनके पिता आनंद कासलीवाल हैं, जो कांग्रेस में प्रदेश प्रवक्ता हैं और इंदौर के कद्दावर नेता माने जाते हैं।