MP में दर्दनाक हादसा: कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं ने खोए अपने बच्चे, पूरे प्रदेश में शोक

इंदौर के पास शुक्रवार को सुबह हुए इस हादसे के बाद मध्यप्रदेश में शोक का माहौल है। (फोटो-पत्रिका)
congress leaders family tragedy: मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार में गृहमंत्री रहे बाला बच्चन की बेटी और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आनंद कासलीवाल के बेटे समेत एक कारोबारी के बेटे की मौत से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई। शुक्रवार सुबह इंदौर के रालामंडल क्षेत्र के तेजाजी नगर बायपास पर यह दर्दनाक हादसा हो गया। जन्मदिन की पार्टी मनाकर लौटते समय तीन दोस्तों की मौत हो गई, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल है।
हादसा तब हुआ जब सभी लोग पार्टी करके इंदौर लौट रहे थे। उनकी कार एक ट्रक में पीछे से टकरा गई। कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वाहन के खिड़की-दरवाजे को काटकर शवों को निकाला गया। हादसे में प्रेरणा बच्चन की मौत हो गई। कमलनाथ सरकार के समय गृहमंत्री रहे बाला बच्चन वर्तमान में राजपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक हैं और आदिवासियों के कद्दावर नेता माने जाते हैं। इसी वाहन में प्रखर की भी मौत हो गई, जिनके पिता आनंद कासलीवाल हैं, जो कांग्रेस में प्रदेश प्रवक्ता हैं और इंदौर के कद्दावर नेता माने जाते हैं।
कमलनाथ सरकार के दौरान मध्यप्रदेश के गृहमंत्री रहे बाला बच्चन (bala bachhan) और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कासलीवाल के बेटे के निधन से प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। बाला बच्चन और उनकी पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है। एमवाय अस्पताल में पोस्टमार्टम रूम के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर कई नेताओं ने शोक संवेदना व्यक्त की है। इस हादसे में तीन परिवारों की खुशियां उजड़ गई।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (mp cm dr mohan yadav) ने इस हादसे पर अपने एक्स संदेश में लिखा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक श्री बाला बच्चन जी की सुपुत्री प्रेरणा बच्चन सहित तीन व्यक्तियों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु का समाचार अत्यंत वेदनापूर्ण है। सभी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायल अनुष्का राठी के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना है। पीड़ा की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं।
इधर, पूर्व सीएम कमलनाथ (kamal nath) ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया ह। कमलनाथ ने अपने एक्स संदेश में लिखा है कि इंदौर में एक सड़क हादसे में मेरे साथी और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री श्री बाला बच्चन की सुपुत्री प्रेरणा के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। यह अत्यंत हृदयविदारक घटना है। मेरी सहानुभूति श्री बाला बच्चन के परिवार के साथ है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को यह वज्रपात सहन करने की शक्ति प्रदान करे।
मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार (umang singhar) ने भी इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उमंग सिंघार ने एक्स पर लिखे अपने संदेश में कहा है कि मध्यप्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री, श्री बाला बच्चनजी की सुपुत्री का भीषण सड़क दुर्घटना में असामयिक निधन अत्यंत हृदयविदारक है। घर की बेटी का यूँ अचानक चले जाना पूरे परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे शोकाकुल परिवार को यह असहनीय दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें और दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chouhan) ने अपने संदेश में कहा कि मध्यप्रदेश के पूर्व गृहमंत्री, वरिष्ठ कांग्रेस विधायक श्री बाला बच्चन जी की सुपुत्री प्रेरणा बच्चन जी के सड़क दुर्घटना में असमय निधन का समाचार सुनकर हृदय व्यथित है। परिवार ने अपनी लाडली बेटी को खो दिया। दुःख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं बाला बच्चन जी व उनके परिवार के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवारजनों को यह गहन दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति!
बड़ी खबरेंView All
इंदौर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग