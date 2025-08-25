क्राइम ब्रांच ने महिला ड्रग तस्कर सीमा नाथ को दबोचा, आधा किलो ब्राउन शुगर के साथ 48 लाख 50 हजार नकद जब्त

Woman Drug Peddler Arrest :मध्य प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर में क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कुख्यात महिला ड्रग तस्कर सीमा नाथ को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी महिला के घर से भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ और नगद बरामद किया है। सीमा नाथ के कब्जे से करीब 516 ग्राम (लगभग आधा किलो) ब्राउन शुगर, जिसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है, बरामद हुई। साथ ही, पुलिस को घर से 48 लाख 50 हजार रुपए नकद और एक इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा भी मिला।
मामले की कार्रवाई में जुटी पुलिस का कहना है कि, रुपये की गिनती के लिए नोट गिनने की मशीन तक बुलानी पड़ी। जब्त रकम में कुल 18,100 नोट थे, जिनमें 100, 200 और 500 रुपए के नोट शामिल थे।
अबतक की पूछताछ में सीमा नाथ ने कबूल किया है कि वह लंबे समय से नशे का कारोबार कर रही थी। वह सस्ते दामों पर ड्रग्स खरीदकर शहर में महंगे दामों पर बेचती थी। नशे की खुराक को वह घर पर ही इलेक्ट्रॉनिक कांटे से तौलकर टोकन के रूप में नशेड़ियों तक पहुंचाती थी। आरोपी खुद भी नशे की आदी बताई जा रही है। गिरफ्तारी स्थल नाथ मोहल्ला, अहीरखेड़ी बताया गया है।
पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 8/21 और 8/29 के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस रिकॉर्ड से पता चला है कि सीमा नाथ पहले भी कई मामलों में जेल जा चुकी है। उस पर दर्जनभर से अधिक अपराध दर्ज हैं। इससे पहले जुलाई 2025 में उसके साथी रवि उर्फ काला रघुवंशी को 11.78 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया था।
उसी की निशानदेही पर सीमा का नाम सामने आया और रविवार को महिला पुलिस के साथ दबिश देकर उसे पकड़ा गया। क्राइम ब्रांच इंदौर ने इस साल अब तक ड्रग माफियाओं के खिलाफ 72 मामलों में 130 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने ब्राउन शुगर, एमडी ड्रग्स, गांजा, चरस, कोडिन सिरप, अल्प्राजोलम टैबलेट और डोडाचूरा सहित करीब 5 करोड़ रुपए का नशे का सामान जब्त किया है।