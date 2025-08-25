क्राइम ब्रांच ने महिला ड्रग तस्कर सीमा नाथ को दबोचा, आधा किलो ब्राउन शुगर के साथ 48 लाख 50 हजार नकद जब्त

Woman Drug Peddler Arrest :मध्य प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर में क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कुख्यात महिला ड्रग तस्कर सीमा नाथ को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी महिला के घर से भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ और नगद बरामद किया है। सीमा नाथ के कब्जे से करीब 516 ग्राम (लगभग आधा किलो) ब्राउन शुगर, जिसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है, बरामद हुई। साथ ही, पुलिस को घर से 48 लाख 50 हजार रुपए नकद और एक इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा भी मिला।