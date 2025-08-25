Patrika LogoSwitch to English

इंदौर

क्राइम ब्रांच ने महिला ड्रग तस्कर सीमा नाथ को दबोचा, आधा किलो ब्राउन शुगर के साथ 48 लाख 50 हजार नकद जब्त

Woman Drug Peddler Arrest : क्राइम ब्रांच ने सूबे के आर्थिक नगर से महिला ड्रग तस्कर सीमा नाथ को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच को महिला के महिला के घर से आधा किलो ब्राउन शुगर के साथ 48 लाख 50 हजार रुपए नकद जब्त किए है। नोट गिनने के लिए पुलिसपार्टी को मशीन बुलानी पड़ी।

इंदौर

Faiz Mubarak

Aug 25, 2025

Woman Drug Peddler Arrest
इंदौर से महिला ड्रग तस्कर गिरफ्तार (Photo Source- Patrika)

Woman Drug Peddler Arrest :मध्य प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर में क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कुख्यात महिला ड्रग तस्कर सीमा नाथ को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी महिला के घर से भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ और नगद बरामद किया है। सीमा नाथ के कब्जे से करीब 516 ग्राम (लगभग आधा किलो) ब्राउन शुगर, जिसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है, बरामद हुई। साथ ही, पुलिस को घर से 48 लाख 50 हजार रुपए नकद और एक इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा भी मिला।

मामले की कार्रवाई में जुटी पुलिस का कहना है कि, रुपये की गिनती के लिए नोट गिनने की मशीन तक बुलानी पड़ी। जब्त रकम में कुल 18,100 नोट थे, जिनमें 100, 200 और 500 रुपए के नोट शामिल थे।

एमपी में इतने दिन नहीं बदला जाएगा कांग्रेस का कोई जिलाध्यक्ष, राहुल गांधी ने दे दी गारंटी, जाने कारण
भोपाल
Rahul Gandhi Guarantee

इलेक्ट्रॉनिक कांटे से तौलकर दी जाती थी नशे की खुराक

अबतक की पूछताछ में सीमा नाथ ने कबूल किया है कि वह लंबे समय से नशे का कारोबार कर रही थी। वह सस्ते दामों पर ड्रग्स खरीदकर शहर में महंगे दामों पर बेचती थी। नशे की खुराक को वह घर पर ही इलेक्ट्रॉनिक कांटे से तौलकर टोकन के रूप में नशेड़ियों तक पहुंचाती थी। आरोपी खुद भी नशे की आदी बताई जा रही है। गिरफ्तारी स्थल नाथ मोहल्ला, अहीरखेड़ी बताया गया है।

दर्जनभर से अधिक अपराध दर्ज

पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 8/21 और 8/29 के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस रिकॉर्ड से पता चला है कि सीमा नाथ पहले भी कई मामलों में जेल जा चुकी है। उस पर दर्जनभर से अधिक अपराध दर्ज हैं। इससे पहले जुलाई 2025 में उसके साथी रवि उर्फ काला रघुवंशी को 11.78 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया था।

72 मामलों में अब तक 130 आरोपी गिरफ्तार

उसी की निशानदेही पर सीमा का नाम सामने आया और रविवार को महिला पुलिस के साथ दबिश देकर उसे पकड़ा गया। क्राइम ब्रांच इंदौर ने इस साल अब तक ड्रग माफियाओं के खिलाफ 72 मामलों में 130 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने ब्राउन शुगर, एमडी ड्रग्स, गांजा, चरस, कोडिन सिरप, अल्प्राजोलम टैबलेट और डोडाचूरा सहित करीब 5 करोड़ रुपए का नशे का सामान जब्त किया है।

Published on:

25 Aug 2025 04:01 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / क्राइम ब्रांच ने महिला ड्रग तस्कर सीमा नाथ को दबोचा, आधा किलो ब्राउन शुगर के साथ 48 लाख 50 हजार नकद जब्त

