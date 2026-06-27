प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं… इंदौर के सरकारी स्कूल की ‘बेटी’ छुएगी अंतरिक्ष की उड़ान

Mission Shakti Set-2026: प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती, यह साबित कर दिखाया है इंदौर शहर के गवर्नमेंट एक्सीलेंस बाल विनय मंदिर हायर सेकंडरी स्कूल की छात्रा दर्शना शर्मा ने। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली दर्शना ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर की उपलब्धि हासिल करते हुए मिशन शक्ति सेट नेशनल फाइनलिस्ट-2026 में जगह बनाई है। अब वह अगस्त 2026 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाली प्रतिष्ठित आठ दिवसीय वैश्विक कार्यशाला में हिस्सा लेंगी, जहां उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान, उपग्रह तकनीक, नवाचार और नेतृत्व विकास का उन्नत प्रशिक्षण मिलेगा।