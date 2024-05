बड़ी खबर: कांग्रेस नेता के घर के पास पॉलिथीन में मिले महिला के टुकड़े, पुलिस ने पूरा इलाका सील किया

बड़ी खबर: कांग्रेस नेता के घर के पास पॉलिथीन में मिले महिला के टुकड़े, पुलिस ने पूरा इलाका सील किया

इंदौर•May 26, 2024 / 01:53 pm• deepak deewan

Dead body of woman found near Congress leader house in Indore

मध्यप्रदेश की व्यवसायिक राजधानी इंदौर में हत्या का एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। यहां के एक महिला के कत्ल के बाद उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। इसके बाद लाश के टुकड़ों को पॉलिथीन में भर दिया। पॉलिथीन में भरे महिला की लाश के टुकड़े एक कांग्रेस नेता के घर के पास मिले। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव के टुकड़े बरामद किए। पुलिस ने पूरा इलाका सील कर दिया है।