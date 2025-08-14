मीडिया के नाम पर सफेद की काली कमाई, किशोर वाधवानी और ‘दबंग दुनिया’ की 20 करोड़ की संपत्ति अटैच

वाधवानी ने केस रद्द करने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने फैसले में लिखा था कि जीएसटी अधिकारियों को काला धन सफेद करने विभिन्न नकली चालान जांच के दौरान मिले। जीएसटी को बड़ी कर चोरी की जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर छानबीन की। दबंग दुनिया में जांच के दौरान विज्ञापन के चालान मिले थे। आरोप था कि वो छापे ही नहीं गए। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। मई में पुलिस ने इनके सीईओ कोभी गिरफ्तार किया