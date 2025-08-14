Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

इंदौर

मीडिया के नाम पर सफेद की काली कमाई, किशोर वाधवानी और ‘दबंग दुनिया’ की 20 करोड़ की संपत्ति अटैच

MP News- इंदौर में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और जीएसटी धोखाधड़ी केस में दबंग दुनिया पब्लिकेशन्स व किशोर वाधवानी की 20 करोड़ से अधिक की संपत्ति अटैच की है।

इंदौर

Akash Dewani

Aug 14, 2025

ed seized property dabang duniya kishore wadhwani mp news
ed seized property dabang duniya kishore wadhwani (फोटो-सोशल मीडिया)

ed seized property: इंदौर में मीडिया के नाम पर काली कमाई को सफेद करने, जीएसटी के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दबंग दुनिया पब्लिकेशन्स (Dabang Duniya) व किशोर वाधवानी (Kishore Wadhwani) से जुड़ी करीब 11.33 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया है। अटैच की गई संपत्तियों का मूल्य करीब 20 करोड़ रुपए से अधिक बताया गया है।

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग व अन्य धाराओं में दर्ज केस में किशोर वाधवानी, नितेश वाधवानी, पूनम वाधवानी और मेसर्स दबंग दुनिया पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में लगभग 11.33 करोड़ मूल्य की जमीन और फ्लैट जैसी अचल संपत्तियों को प्राथमिक रूप से अटैच किया है। (MP News)

ये भी पढ़ें

10 साल की सेवा का ये इनाम! अस्पताल की गैलरी में 5 दिन पड़ा रहा बुजुर्ग, शरीर पर पड़े कीड़े
गुना
elderly man left with worms in his body guna hospital 5 days mp news

क्या है मामला

तुकोगंज थाना में 2021 में दर्ज धोखाधड़ी मामले की एफआइआर के आधार पर ईडी ने कार्रवाई की। वाधवानी से जुड़ी सिगरेट, गुटखा और पान मसाला बनाने वाली एलोरा टौबेको कंपनी लिमिटेड पर सीजीएसटी ने छापा मारा था। तब दबंग दुनिया के 904 विज्ञापन के चालान मिले थे, लेकिन आरोप है कि इनका प्रकाशन नहीं हुआ। काली कमाई को सफेद करने का प्रयास किया गया। सीजीएसटी ने फरवरी 2021 में केस दर्ज कराया था। फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप था।

हाईकोर्ट में याचिका

वाधवानी ने केस रद्द करने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने फैसले में लिखा था कि जीएसटी अधिकारियों को काला धन सफेद करने विभिन्न नकली चालान जांच के दौरान मिले। जीएसटी को बड़ी कर चोरी की जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर छानबीन की। दबंग दुनिया में जांच के दौरान विज्ञापन के चालान मिले थे। आरोप था कि वो छापे ही नहीं गए। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। मई में पुलिस ने इनके सीईओ कोभी गिरफ्तार किया

ये भी पढ़ें

‘घर के साथ दुल्हन देने की योजना शुरू करो’, नपा के नोटिस का दिव्यांग ने दिया जवाब
गुना
pm awas yojana condition divyang appeal give bride also guna mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Aug 2025 08:27 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / मीडिया के नाम पर सफेद की काली कमाई, किशोर वाधवानी और ‘दबंग दुनिया’ की 20 करोड़ की संपत्ति अटैच

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.