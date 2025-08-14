मीडिया के नाम पर सफेद की काली कमाई, किशोर वाधवानी और ‘दबंग दुनिया’ की 20 करोड़ की संपत्ति अटैच

ed seized property: इंदौर में मीडिया के नाम पर काली कमाई को सफेद करने, जीएसटी के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दबंग दुनिया पब्लिकेशन्स (Dabang Duniya) व किशोर वाधवानी (Kishore Wadhwani) से जुड़ी करीब 11.33 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया है। अटैच की गई संपत्तियों का मूल्य करीब 20 करोड़ रुपए से अधिक बताया गया है।
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग व अन्य धाराओं में दर्ज केस में किशोर वाधवानी, नितेश वाधवानी, पूनम वाधवानी और मेसर्स दबंग दुनिया पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में लगभग 11.33 करोड़ मूल्य की जमीन और फ्लैट जैसी अचल संपत्तियों को प्राथमिक रूप से अटैच किया है। (MP News)
तुकोगंज थाना में 2021 में दर्ज धोखाधड़ी मामले की एफआइआर के आधार पर ईडी ने कार्रवाई की। वाधवानी से जुड़ी सिगरेट, गुटखा और पान मसाला बनाने वाली एलोरा टौबेको कंपनी लिमिटेड पर सीजीएसटी ने छापा मारा था। तब दबंग दुनिया के 904 विज्ञापन के चालान मिले थे, लेकिन आरोप है कि इनका प्रकाशन नहीं हुआ। काली कमाई को सफेद करने का प्रयास किया गया। सीजीएसटी ने फरवरी 2021 में केस दर्ज कराया था। फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप था।
वाधवानी ने केस रद्द करने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने फैसले में लिखा था कि जीएसटी अधिकारियों को काला धन सफेद करने विभिन्न नकली चालान जांच के दौरान मिले। जीएसटी को बड़ी कर चोरी की जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर छानबीन की। दबंग दुनिया में जांच के दौरान विज्ञापन के चालान मिले थे। आरोप था कि वो छापे ही नहीं गए। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। मई में पुलिस ने इनके सीईओ कोभी गिरफ्तार किया