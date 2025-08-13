‘घर के साथ दुल्हन देने की योजना शुरू करो’, नपा के नोटिस का दिव्यांग ने दिया जवाब

जानकारी के मुताबिक आरोन के वार्ड 15 निवासी दिव्यांग पवन अहिरवार का नाम दो महीने पहले प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PM Awas Yojana) में स्वीकृत हुआ था। वो कुटीर पाने की तैयारी कर ही रहे थे। इसी दौरान 30 जुलाई को नगर परिषद से नोटिस आ गया। इसमें लिखा था कि आवेदन में पति/पत्नी का नाम दर्ज नहीं है, जांच में आप अविवाहित पाए गए हैं और योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार सिंगल पात्र नहीं हैं। अगर आपके पास शादी का सबूत है तो तीन दिन में जमा करें, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।