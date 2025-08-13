13 अगस्त 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

MP में जल्द वापसी को तैयार मानसून, 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

mp weather update: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में अगस्त महीना सूखा जा रहा है लेकिन, मौसम एक्सपर्ट की माने तो 14 से 16 तक राज्य में भारी बारिश के आसार रहे है।

भोपाल

Akash Dewani

Aug 13, 2025

mp weather update rain alert 14 august monsoon system active
mp weather update rain alert 14 august monsoon system active (Patrika.com)

mp weather update:राजधानी में अगस्त की शुरुआत से ही बारिश का दौर रुका हुआ है, लेकिन राहत की बात यह है कि मानसूनी सिस्टम एक्टिव ( होने लगे हैं। बंगाल की खाड़ी में भी एक लो प्रेशर एरिया बुधवार से बनने जा रहा है, ऐसे में एक बार फिर बारिश का दौर शुरु हो सकता है। खासकर 14 से 16 के बीच बारिश की गतिविधियों में तेजी आ सकती है। वहीँ, मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को 14 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। (rain alert)

राजधानी में मंगलवार को भी बादलों की स्थिति रही है। इस दौरान कभी हल्की धूप भी खिली। पूरे दिन मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहा। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 30.6 और न्यूनतम 24 डिग्री दर्ज किया गया। सोमवार के मुकाबले अधिकतम तापमान में एक डिग्री की बढ़ोतरी हुई है।

ये भी पढ़ें

MP में शहर सीमा विस्तार की तैयारी तेज, जोड़े जाएंगे 5 नए क्षेत्र, बढ़ेगा राजस्व
बेतुल
betul municipality boundary expansion five areas will be included mp news

14 से 16 के बीच तेज होगी मानसूनी गतिविधियां

मौसम विज्ञानी अभिजीत चक्रवर्ती ने बताया कि मानसून ट्रफ थोड़ी नीचे आई है, साथ ही इस समय उत्तर पश्चिम उप्र में एक ऊपरी हवा का चक्रवात है, इसके साथ ही एक ऊपरी हवा का चक्रवात बंगाल की खाड़ी में है, इसके लो प्रेशर बनने की संभावना है। इसके प्रभाव के कारण प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। (monsoon system active)

इन जिलों में भारी बारिश और हल्की बारिश का अलर्ट

भारी बारिश और वज्रपात- रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, रीवा, सतना, अनुपपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर, पांढुर्णा।

तेज आंधी के साथ हल्की बारिश- भोपाल, विदिशा, सिहोर, राजगढ़, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, मऊगंज, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, दमोह, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर । (mp weather)

ये भी पढ़ें

बेटों के बाद अब BJP विधायक का भतीजा वायरल, टोल प्लाजा पर की थी गुंडागर्दी, FIR दर्ज
देवास
bjp mla nephew hooliganism video viral bhopal-dewas highway toll plaza mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 08:14 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MP में जल्द वापसी को तैयार मानसून, 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.