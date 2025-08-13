MP में जल्द वापसी को तैयार मानसून, 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

mp weather update:राजधानी में अगस्त की शुरुआत से ही बारिश का दौर रुका हुआ है, लेकिन राहत की बात यह है कि मानसूनी सिस्टम एक्टिव ( होने लगे हैं। बंगाल की खाड़ी में भी एक लो प्रेशर एरिया बुधवार से बनने जा रहा है, ऐसे में एक बार फिर बारिश का दौर शुरु हो सकता है। खासकर 14 से 16 के बीच बारिश की गतिविधियों में तेजी आ सकती है। वहीँ, मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को 14 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। (rain alert)