MP में जल्द वापसी को तैयार मानसून, 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

mp weather update:राजधानी में अगस्त की शुरुआत से ही बारिश का दौर रुका हुआ है, लेकिन राहत की बात यह है कि मानसूनी सिस्टम एक्टिव ( होने लगे हैं। बंगाल की खाड़ी में भी एक लो प्रेशर एरिया बुधवार से बनने जा रहा है, ऐसे में एक बार फिर बारिश का दौर शुरु हो सकता है। खासकर 14 से 16 के बीच बारिश की गतिविधियों में तेजी आ सकती है। वहीँ, मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को 14 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। (rain alert)
राजधानी में मंगलवार को भी बादलों की स्थिति रही है। इस दौरान कभी हल्की धूप भी खिली। पूरे दिन मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहा। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 30.6 और न्यूनतम 24 डिग्री दर्ज किया गया। सोमवार के मुकाबले अधिकतम तापमान में एक डिग्री की बढ़ोतरी हुई है।
मौसम विज्ञानी अभिजीत चक्रवर्ती ने बताया कि मानसून ट्रफ थोड़ी नीचे आई है, साथ ही इस समय उत्तर पश्चिम उप्र में एक ऊपरी हवा का चक्रवात है, इसके साथ ही एक ऊपरी हवा का चक्रवात बंगाल की खाड़ी में है, इसके लो प्रेशर बनने की संभावना है। इसके प्रभाव के कारण प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। (monsoon system active)
भारी बारिश और वज्रपात- रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, रीवा, सतना, अनुपपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर, पांढुर्णा।
तेज आंधी के साथ हल्की बारिश- भोपाल, विदिशा, सिहोर, राजगढ़, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, मऊगंज, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, दमोह, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर । (mp weather)