देवास

बेटों के बाद अब BJP विधायक का भतीजा वायरल, टोल प्लाजा पर की थी गुंडागर्दी, FIR दर्ज

MP News: भाजपा विधायकों के बेटे भतीजे और रिश्तेदारों का रोष कम नहीं हो रहा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खखंडेलवाल की हिदायतों के बाद भी विधायकों के रिश्तेदार रौब दिखाने से बाज नहीं आ रहे।

देवास

Akash Dewani

Aug 11, 2025

bjp mla nephew hooliganism video viral bhopal-dewas highway toll plaza mp news
bjp mla nephew hooliganism video viral bhopal-dewas highway toll plaza (Patrika.com)

bjp mla nephew hooliganism video: पहले इंदौर के विधायक गोल शुक्ला के बेटे, फिर सेवढ़ा के विधायक प्रदीप अग्रवाल के पुत्र की दबंगई के बाद अब हाटपीपल्या के भाजपा विधायक मनोज चौधरी (BJP MLA Manoj Chaudhary) के भतीजे निखिल चौधरी (Nikhil chaudhary) की दबंगई सामने आई है। निखिल ने विधायक चाचा का रसूख दिखाकर देवास-भोपाल हाईवे पर भौंरासा टोल प्लाजा पर गुंडई की।

टोल टैक्स मांगने पर भन्नाया निखिल

टोल टैक्स मांगने जाने पर वह कार से उतरा और हाथ में डंडा लेकर कर्मचारियों पर बरस पड़ा। गाली-गलौज कर प्लास्टिक के स्टॉपर गिरा दिए। धमकी दी कि विधायक जी के नाम पर यहां सभी गाड़ियां निकलेंगी। 6 अगस्त की शाम 6 बजे की इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। (MP News)

पुलिस से भी की अभद्रता, केस दर्ज

मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों को भी निखिल ने रोकने की कोशिश की। कहा आप अपना काम करो। टोलकर्मी राघवेंद राजावत की शिकायत पर भौंरासा पुलिस ने निखिल पर केस दर्ज किया है। बता दें, निखिल विधायक मनोज चौधरी के बड़े भाई बलराम चौधरी का बेटा है। यह डॉक्टर है, इंदौर में निजी अस्पताल में प्रैक्टिस करता है। (MP News)

भाजपा अध्यक्ष ने दी थी नसीहत

इंदौर के भाजपा विधायक गोलू शुक्ला का बेटा रुद्राण रौब दिखाकर महाकाल मंदिर के गर्भगृह में घुसा था। वहीं, सेवढ़ा विधायक प्रदीप अग्रवाल का बेटा कार पर विधायवा की नेम प्लेट लगाकर घूमता था। दोनों विधायकों की भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने ऐसा न करने की हिदायत दी थी। (MP News)

