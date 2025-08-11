बेटों के बाद अब BJP विधायक का भतीजा वायरल, टोल प्लाजा पर की थी गुंडागर्दी, FIR दर्ज

bjp mla nephew hooliganism video: पहले इंदौर के विधायक गोल शुक्ला के बेटे, फिर सेवढ़ा के विधायक प्रदीप अग्रवाल के पुत्र की दबंगई के बाद अब हाटपीपल्या के भाजपा विधायक मनोज चौधरी (BJP MLA Manoj Chaudhary) के भतीजे निखिल चौधरी (Nikhil chaudhary) की दबंगई सामने आई है। निखिल ने विधायक चाचा का रसूख दिखाकर देवास-भोपाल हाईवे पर भौंरासा टोल प्लाजा पर गुंडई की।