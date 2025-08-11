संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सरकारी व्यवस्थाओं पर उठाए गंभीर सवाल

माधव सृष्टि आरोग्य केंद्र में रियायती मूल्य पर जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। इस पर डॉ. भागवत ने इस सेवा प्रकल्प के लिए श्री गुरुजी सेवा न्यास की प्रशंसा की, लेकिन साथ ही महंगी होती जा रही शिक्षा और स्वास्थ्य के वर्तमान परिदृश्य को सामने रखकर जिम्मेदारों को आईना भी दिखा दिया। डॉ. भागवत ने कहा, स्वास्थ्य और शिक्षा आज समाज की बड़ी आवश्यकता है। स्वस्थ शरीर से ही शिक्षा हासिल की जा सकती है और इसलिए व्यक्ति शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए हर समर्पण करता है, लेकिन आज शिक्षा और स्वास्थ्य आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गई है। स्थिति ऐसी है कि सुविधाओं में तो प्रगति है, लेकिन वो सुविधाएं अब मिलती नहीं। पहले शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही सेवा के नाते किए जाते थे, लेकिन आज मनुष्य की सोच ने इसे कमर्शियल बना दिया है। इसे लेकर सोचा जाना चाहिए।