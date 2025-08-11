भोपाल स्मार्ट सिटी का सपना टूटा, 1351 करोड़ खर्च करने के बाद भी शहर बेहाल

Bhopal Smart City: भोपाल स्मार्ट सिटी मिशन पूरा हो गया लेकिन राजधानी स्मार्ट नहीं हुई। बारिश में गलियों में पानी भरा है। सीवेज उफन रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट है कि बड़ा तालाब को छोडकर शहर के सभी जल स्रोतों में सीवेज का पानी बिना ट्रीटमेंट के गिर रहा है। हमारा शहर झीलों की नगरी के रूप में जाना जाता है, फिर भी सडकों से पानी नहीं निकल पा रहा है। बेतरतीब खुदाई और उनके मलबे के ढेर का उचित निस्तारण नहीं होने से गलियां बजबजा रही है।