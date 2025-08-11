भोपाल स्मार्ट सिटी का सपना टूटा, 1351 करोड़ खर्च करने के बाद भी शहर बेहाल

Bhopal Smart City: भोपाल स्मार्ट सिटी मिशन पूरा हो गया लेकिन राजधानी स्मार्ट नहीं हुई। बारिश में गलियों में पानी भरा है। सीवेज उफन रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट है कि बड़ा तालाब को छोडकर शहर के सभी जल स्रोतों में सीवेज का पानी बिना ट्रीटमेंट के गिर रहा है। हमारा शहर झीलों की नगरी के रूप में जाना जाता है, फिर भी सडकों से पानी नहीं निकल पा रहा है। बेतरतीब खुदाई और उनके मलबे के ढेर का उचित निस्तारण नहीं होने से गलियां बजबजा रही है।
28 जनवरी 2016 में भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाने का वायदा किया 2024 में बीत चुर्व 2025 से केंद्र से किसी भी तरह की फंडिंग बंद है। अफसरों ने जमीनी स्थिति का आकलन किए बिना योजनाएं बनायीं। स्मार्ट सिटी के नाम पर बस्तियों को उजाड़ा, लेकिन शहर को कोई लाभ नहीं मिला। अफसरों ने 1351 करोड़ में से 663 करोड़ रुपए उन कामों में खपाए जो स्मार्ट सिटी के थे ही नहीं, बाकी 688 करोड़ के आधे प्रोजेक्ट भी ठप पड़े हैं। (MP News)
342 एकड़ का टीटी नगर एबीडी (एरिया बेस्ड डेवलपमेंट) बदहाल है। यहां बिजली-पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। सरकारी आवासों के जर्जर मकानों और खंडहरों में आए दिन मौतें हो रही हैं। इस प्रोजेक्ट पर करीब 471 करोड़ रुपए खर्च हुए। जबकि यह प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के मूल प्रोजेक्ट में शामिल ही नहीं थी। स्मार्ट सिटी कंपनी को राज्य व केंद्र से कुल 1000 करोड़ अनुदान मिला, उसमें से 725 करोड़ सरकारी मकान बनाने के प्रोजेक्ट पर खर्च किया। (MP News)
स्मार्ट सिटी डेवलप करने के लिए 342 एकड़ जमीन कंपनी मिली। इसमें 150 एकड़ जमीन स्कूल, अस्पताल, स्टेडियम और कई धार्मिक व साामजिक संस्थाओं को मिली है।
आईसीसीसी, भोपाल प्लस एप. साइकिल ट्रैक और स्मार्ट पोल का कोई लाभ नहीं मिला। एड्रेस सिस्टम फ्री वाई-फाई जैसे वायदे भी कागजों में चल रहे हैं।
महापौर मालती राय ने बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के विकल्प के रूप में केंद्र सरकार से अमृत प्रोजेक्ट की फंडिंग प्राप्त हो रही है। पार्षद निधि से वार्ड में 50 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट स्वीकृत किए जा सकते हैं। इस प्रकार विकास कार्य में फंडिंग की कमी आड़े नहीं आएगी। प्रोजेक्ट के सभी कामों का मेंटनेंस कंपनी स्वयं भी कर रही है। (MP News)