11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

भोपाल स्मार्ट सिटी का सपना टूटा, 1351 करोड़ खर्च करने के बाद भी शहर बेहाल

MP News- भोपाल स्मार्ट सिटी मिशन पर 1351 करोड़ खर्च हुए पर बारिश में जलभराव, सीवेज समस्या और अधूरे प्रोजेक्ट ने राजधानी को बेहाल कर दिया।

भोपाल

Akash Dewani

Aug 11, 2025

bhopal smart city failure 1351 crore wasted mp news
bhopal smart city failure 1351 crore wasted mp news (Patrika.com)

Bhopal Smart City: भोपाल स्मार्ट सिटी मिशन पूरा हो गया लेकिन राजधानी स्मार्ट नहीं हुई। बारिश में गलियों में पानी भरा है। सीवेज उफन रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट है कि बड़ा तालाब को छोडकर शहर के सभी जल स्रोतों में सीवेज का पानी बिना ट्रीटमेंट के गिर रहा है। हमारा शहर झीलों की नगरी के रूप में जाना जाता है, फिर भी सडकों से पानी नहीं निकल पा रहा है। बेतरतीब खुदाई और उनके मलबे के ढेर का उचित निस्तारण नहीं होने से गलियां बजबजा रही है।

बिना प्लानिंग बनायी योजना

28 जनवरी 2016 में भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाने का वायदा किया 2024 में बीत चुर्व 2025 से केंद्र से किसी भी तरह की फंडिंग बंद है। अफसरों ने जमीनी स्थिति का आकलन किए बिना योजनाएं बनायीं। स्मार्ट सिटी के नाम पर बस्तियों को उजाड़ा, लेकिन शहर को कोई लाभ नहीं मिला। अफसरों ने 1351 करोड़ में से 663 करोड़ रुपए उन कामों में खपाए जो स्मार्ट सिटी के थे ही नहीं, बाकी 688 करोड़ के आधे प्रोजेक्ट भी ठप पड़े हैं। (MP News)

ये भी पढ़ें

पंडित प्रदीप मिश्रा पर संतों का वार, कुबेरेश्वर धाम में शिला पूजन पर उठाए सवाल
सीहोर
kubereswar dham controversy pandit pradeep mishra shila poojan sehore mp news

टीटी नगर अब भी बदहाल

342 एकड़ का टीटी नगर एबीडी (एरिया बेस्ड डेवलपमेंट) बदहाल है। यहां बिजली-पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। सरकारी आवासों के जर्जर मकानों और खंडहरों में आए दिन मौतें हो रही हैं। इस प्रोजेक्ट पर करीब 471 करोड़ रुपए खर्च हुए। जबकि यह प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के मूल प्रोजेक्ट में शामिल ही नहीं थी। स्मार्ट सिटी कंपनी को राज्य व केंद्र से कुल 1000 करोड़ अनुदान मिला, उसमें से 725 करोड़ सरकारी मकान बनाने के प्रोजेक्ट पर खर्च किया। (MP News)

मौके पर 342 एकड़ जमीन भी

स्मार्ट सिटी डेवलप करने के लिए 342 एकड़ जमीन कंपनी मिली। इसमें 150 एकड़ जमीन स्कूल, अस्पताल, स्टेडियम और कई धार्मिक व साामजिक संस्थाओं को मिली है।

इनका नहीं मिला कोई लाभ नहीं

आईसीसीसी, भोपाल प्लस एप. साइकिल ट्रैक और स्मार्ट पोल का कोई लाभ नहीं मिला। एड्रेस सिस्टम फ्री वाई-फाई जैसे वायदे भी कागजों में चल रहे हैं।

महापौर ने कहा ये

महापौर मालती राय ने बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के विकल्प के रूप में केंद्र सरकार से अमृत प्रोजेक्ट की फंडिंग प्राप्त हो रही है। पार्षद निधि से वार्ड में 50 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट स्वीकृत किए जा सकते हैं। इस प्रकार विकास कार्य में फंडिंग की कमी आड़े नहीं आएगी। प्रोजेक्ट के सभी कामों का मेंटनेंस कंपनी स्वयं भी कर रही है। (MP News)

यहां लुटाई जमकर राशि

  • 192 करोड़ रुपए नगर निगम के कार्य
  • 100 करोड़ रुपए 16 ट्रांसफर स्टेशन निर्माण
  • 100 करोड़ ट्रांजिट हाउस निर्माण, टैक्स आदि
  • 471 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी
  • 3.15 करोड़ रुपए रोड स्वीपिंग मशीन
  • 9.07 करोड़ रुपए बड़े तालाब का सौंदर्यीकरण
  • 40 करोड़ रुपए वेतन-भत्ते व स्थापना व्यय
  • 39 छोटे तालाब पर आर्च ब्रिज
  • 10 करोड़ रुपए न्यू मार्केट में प्लेस मेकिंग
  • 31.05 करोड़ रुपए तीन मल्टीलेवल पार्किंग
  • 2828 में से 915 कर्मचारियों को ही मकान

ये भी पढ़ें

सिंगल क्लिक से किसानों के खाते में आएंगे पैसे, केंद्रीय मंत्री जारी करेंगे बीमा राशि
राजगढ़
fasal bima yojana amount farmer relief single click payment mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

11 Aug 2025 10:36 am

Published on:

11 Aug 2025 09:43 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल स्मार्ट सिटी का सपना टूटा, 1351 करोड़ खर्च करने के बाद भी शहर बेहाल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.