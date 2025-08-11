सिंगल क्लिक से किसानों के खाते में आएंगे पैसे, केंद्रीय मंत्री जारी करेंगे बीमा राशि

फसल बीमा राशि जारी करने के लिए नुकसान का मूल्यांकन किया जाता है। यानी यदि किसी हल्का क्षेत्र में 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन हुआ है और अगले साल 13 ही क्विंटल हआ तो 2 क्विंटल का नुकसान माना जाएगा। उसी अनुसार संबंधित किसान को बीमा मिलेगा। यदि किसी हल्के में नुकसान कम है और दूसरे हल्के में एक या दो किसान को ज्यादा नुकसान है तो वह नुकसान वाले हल्के में नहीं माना जाएगा। यानी किसी एक किसान के नुकसान को बीमा कंपनी नुकसान नहीं मानती, इसीलिए कई बार किसानों में असंतोष रहता है।