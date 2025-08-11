11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राजगढ़

सिंगल क्लिक से किसानों के खाते में आएंगे पैसे, केंद्रीय मंत्री जारी करेंगे बीमा राशि

MP News- किसानों के लिए 40 करोड़ की फसल बीमा राशि स्वीकृत। सोमवार को केंद्रीय कृषि मंत्री सिंगल क्लिक से यह राशि खातों में डालेंगे, लाइव प्रसारण कृषि विज्ञान केंद्र से होगा।

राजगढ़

Akash Dewani

Aug 11, 2025

fasal bima yojana amount farmer relief single click payment mp news
fasal bima yojana amount farmer relief single click payment (Patrika.com)

MP News- बीते डेढ़ साल में खराब हुई फसलों के लिए बीमा राशि आई है। 40 करोड़ रुपए राजगढ़ जिले के किसानों के लिए स्वीकृत हुए हैं। यह राशि सोमवार को सिंगल क्लिक के माध्यम से डाली जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री यह राशि डालेंगे, इसके लिए होने वाले कार्यक्रम का सीधा प्रसारण राजगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्र पर होगा।

जानकारी के अनुसार जिले में अलग-अलग बार हुए नुकसान का आकलन कृषि विभाग, राजस्व विभाग और बीमा कंपनी ने किया। इसी के आधार पर वर्ष-2023 के रबी के सीजन, 2024 के खरीफ और रबी के सीजन की बीमा राशि आई है। जिले के सभी ब्लॉक के उन सभी किसानों के लिए यह आई है। जिसमें फसलों का नुकसान हुआ है। 40 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, जिन्हें शासन के माध्यम से चिह्नित किसानों के खाते में पहुंचाया जाएगा। हालांकि ब्लॉक के हिसाब से किसानों की संख्या को विभाग ने स्पष्ट नहीं किया है।

ये भी पढ़ें

दो दिन बाद लौटेगा मानसून, 14-15 अगस्त को होगी अच्छी बारिश, 10 दिन बाद शुरू हुई बौछारें
भोपाल
monsoon update heavy rain alert 14-15 august MP Weather

होते हैं चार सर्वे

जानकारी के अनुसार फसल बीमा राशि (Fasal Bima Yojana Amount) का आकलन बीमा कंपनियां करती हैं। साथ ही चार सर्वे होते हैं। इसके तहत पटवारी हल्के के हिसाब से सर्वे होता है। फिर चार प्रयोग किए जाते हैं। जिसमें दो पटवारी करते हैं और दो बीमा कंपनी और कृषि विभाग करते हैं। उस चार प्रयोग का जो औसत निकाला जाता है और उस हल्के में तीन साल के उत्पादन का औसत निकाला जाता है। उसी औसत अंतर को नुकसान माना जाता है, उसी को आधार बनाकर बीमा कंपनियां राशि जारी करती हैं।

हल्के का औसत नुकसान आना जरूरी

फसल बीमा राशि जारी करने के लिए नुकसान का मूल्यांकन किया जाता है। यानी यदि किसी हल्का क्षेत्र में 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन हुआ है और अगले साल 13 ही क्विंटल हआ तो 2 क्विंटल का नुकसान माना जाएगा। उसी अनुसार संबंधित किसान को बीमा मिलेगा। यदि किसी हल्के में नुकसान कम है और दूसरे हल्के में एक या दो किसान को ज्यादा नुकसान है तो वह नुकसान वाले हल्के में नहीं माना जाएगा। यानी किसी एक किसान के नुकसान को बीमा कंपनी नुकसान नहीं मानती, इसीलिए कई बार किसानों में असंतोष रहता है।

फसलों के लिए 40 करोड़ की बीमा राशि

राजगढ़ उप-संचालक सचिन जैन ने कहा कि 40 करोड़ की बीमा राशि राजगढ़ जिले के किसानों के लिए आई है। सिंगल क्लिक से यह किसानों के खाते में जाएगी, सोमवार को पहली किश्त डाली जाएगी। जिसका लाइव प्रसारण कृषि विज्ञान केंद्र में हम करेंगे। बीमा राशि के दायरे की जहां तक बात है तो वह औसत सर्वे और फसल कटाई प्रयोग के आधार पर बीमा कंपनियां मूल्यांकन करती हैं। डेढ़ साल की तीन फसलों के लिए 40 करोड़ रुपए की बीमा राशि डाली जाना है। संबंधित किसानों की सूची शासन स्तर पर ही आती है।

ये भी पढ़ें

529 एकड़ जमीन दोबारा होगी सरकारी, पहले बिना आदेश कर दी थी वापस
सतना
satna airport land 529 acre return process govt action mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Aug 2025 08:32 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / सिंगल क्लिक से किसानों के खाते में आएंगे पैसे, केंद्रीय मंत्री जारी करेंगे बीमा राशि

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.