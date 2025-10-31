अब रोज होगी ‘कचरा देने’ और ‘नहीं देने’ वाले घरों की एंट्री, बताना होगा कारण…

ये निर्देश निगमायुक्त दिलीप कुमार यादव ने निरीक्षण के दौरान दिए। इस व्यवस्था का उद्देश्य स्वच्छता की मॉनिटरिंग का सिस्टम बेहतर करना है। यादव ने बताया कि निरीक्षण के दौरान सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों की स्थिति का मौके पर जाकर अवलोकन किया। शिकायतकर्ताओं के घर पहुंचकर फीडबैक लिया। स्वच्छता अमले को निर्देश दिए हैं कि कचरा संग्रहण वाहन में कचरा देने वाले सभी घरों की एंट्री स्वच्छ भारत मिशन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए रजिस्टर में की जाए। रजिस्टर की प्रति रोज आइसीसीसी कार्यालय में भेजी जाए। कचरा नहीं देने वाले लोगों को कॉल कर कारण पूछा जाएगा।