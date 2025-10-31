Patrika LogoSwitch to English

अब रोज होगी ‘कचरा देने’ और ‘नहीं देने’ वाले घरों की एंट्री, बताना होगा कारण…

MP News: ये निर्देश निगमायुक्त दिलीप कुमार यादव ने निरीक्षण के दौरान दिए। इस व्यवस्था का उद्देश्य स्वच्छता की मॉनिटरिंग का सिस्टम बेहतर करना है।

less than 1 minute read
इंदौर

image

Astha Awasthi

Oct 31, 2025

MP News: डोर टू डोर कचरा कलेक्शन वाहनों में कचरा देने और नहीं देने वाले घरों की अब रोज एंट्री होगी। इसमें मकान नंबर, कॉलोनी का नाम और संबंधित का मोबाइल नंबर दर्ज होगा। यह काम कचरा वाहन के साथ चलने वाले एनजीओ के प्रतिनिधि करेंगे। रोज की एंट्री आइसीसीसी (इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर) को भेजी जाएगी। यहां से मॉनिटरिंग होगी कि जो लोग कचरा नहीं दे रहे हैं, उसका कारण क्या है। कचरा देने वालों से वाहनों के स्टाफ के व्यवहार और गाड़ियों के आने-जाने के समय की जानकारी ली जाएगी।

रजिस्टर में करें एंट्री

ये निर्देश निगमायुक्त दिलीप कुमार यादव ने निरीक्षण के दौरान दिए। इस व्यवस्था का उद्देश्य स्वच्छता की मॉनिटरिंग का सिस्टम बेहतर करना है। यादव ने बताया कि निरीक्षण के दौरान सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों की स्थिति का मौके पर जाकर अवलोकन किया। शिकायतकर्ताओं के घर पहुंचकर फीडबैक लिया। स्वच्छता अमले को निर्देश दिए हैं कि कचरा संग्रहण वाहन में कचरा देने वाले सभी घरों की एंट्री स्वच्छ भारत मिशन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए रजिस्टर में की जाए। रजिस्टर की प्रति रोज आइसीसीसी कार्यालय में भेजी जाए। कचरा नहीं देने वाले लोगों को कॉल कर कारण पूछा जाएगा।

नागरिकों को जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए

सीएम हेल्पलाइन पर सुभाष नगर क्षेत्र के एक निवासी ने पेड़ छंटाई को लेकर शिकायत की थी। यादव निगम अमले के साथ मौके पर पहुंचे और शिकायतकर्ता से बात की। संबंधित दरोगा से पेड़ छंटाई की जानकारी ली और निर्देश दिए कि शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए। सर्वहारा नगर क्षेत्र में जल प्रदाय संबंधी शिकायत पर यादव मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को निर्देश दिए कि नागरिकों को जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

31 Oct 2025 01:18 pm

