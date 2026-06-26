पांच मिनट के लिए बाहर गए परिजन, NIT छात्र ने इंदौर में कर ली आत्महत्या

राजकुमार कुशवाह का एनआईटी हैदराबाद में चयन हुआ था। वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। परिजनों का कहना है कि कालेज में कुछ सीनियर छात्र उसे परेशान करते थे। उसे धमकाते थे कि पढ़ाई नहीं करने देंगे और परीक्षा में भी पास नहीं होने देंगे। शुरुआत में राजकुमार ने हालात का सामना करने का प्रयास किया, लेकिन जब करियर बर्बाद होने का डर उसके मन में बढ़ने लगा तो वो इंदौर लौट आया। हीरानगर थाना क्षेत्र में अपने घर आने के बाद उसने माता-पिता को पूरी बातें बताई। परिवार ने भी उसे समझाया कि पढ़ाई छोड़ने का फैसला गलत नहीं है और वह घर पर रहकर जो चाहे काम कर सकता है। हालांकि राजकुमार के मन में एक ही चिंता लगातार बनी हुई थी कि पढ़ाई के लिए लिया गया छह लाख रुपए का एजुकेशन लोन कैसे चुकाएंगे। परिवार ने हिम्मत दी कि सभी मिल-जुलकर मेहनत करेंगे और धीरे-धीरे लोन चुका देंगे।