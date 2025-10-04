Patrika LogoSwitch to English

करवा चौथ से पहले सोना-चांदी की कीमतें ‘धड़ाम’, सस्ते हुए गहने, जानें आज के रेट

Gold Silver Rate today: कररवा चौथ का पर्व आने में बस 4 दिन और बाकी है। इस बीच सुहागनों और उनके पतियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि सोना-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आ गई है। अक्टूबर के महीने में 3 अक्टूबर से वायदा करोबार में गिरावट के बाद सोना चांदी के रेट भी धड़ाम से गिरे हैं... तो अगर आप भी अपनी पत्नी को सोना गिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो patrika.com पर जानें मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर समेत अन्य सराफा बाजारों में सोना-चांदी के नये रेट क्या हैं...

2 min read

इंदौर

image

Sanjana Kumar

Oct 04, 2025

gold silver rate today new rate

gold silver rate today new rate

Gold Silver Rate Today: अक्टूबर के त्योहारी सीजन में वायदा कारोबार में आई गिरावट से घरेलू स्तर पर सोना-चांदी के दाम नरम हुए। घरेलू बाजार में आरटीजीएस पर सोना 650 रुपए नरम होकर 1,19700 रुपए दस ग्राम और चांदी 700 रुपए घटकर 1,48600 रुपए किलो के स्तर पर जा पहुंची है।

वहीं कॉमेक्स पर सोना 3862.50 डॉलर प्रति औंस रहा। चांदी 47.51 डॉलर प्रति औंस पर रही। इंदौर सराफा बाजार में सोना कैडबरी नकदी में (99.50) 1,20000 रुपए प्रति दस ग्राम। 22 कैरेट 1,09000 रुपए प्रति दस ग्राम। चांदी (एसए) चौरसा नकदी में 1,48900 व टंच 1,49000 रुपए प्रति किलो रही।

ऐसे समझें सोने के आज के ताजा भाव (Gold Silver Rate Today)

करवाचौथ पर पत्नी को गिफ्ट देने का प्लान कर रहे हैं, तो सुनहरा मौका है, क्योंकि त्योहारी सीजन से पहले ही सोना-चांदी के रेट कम हो गए हैं। मध्य प्रदेश में 4 अक्टूबर को 22 कैरेट सोना की कीमतों में 800 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से कम हुई हैं।

चांदी (फोटो-पत्रिका)

मध्य प्रदेश के सराफा बाजारों (MP Sarafa Market) में 4 अक्टूबर 2025 के सोने के नए रेट लागू हो चुके हैं। यहां 22 कैरेट सोना की कीमत 10,865 रुपए प्रति ग्राम, 86,920 रुपए प्रति 8 ग्राम, 1,08,650 रुपए प्रति 10 ग्राम है। जो 3 अक्टूबर के मुकाबले 80 रुपए, 640 रुपए, 800 रुपए कम हुई है।

अगर हम बात करें 24 कैरेट सोने के रेट की तो 4 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के सराफा बाजारों में 840 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से दाम गिरे हैं। वहीं अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं या फिर गिफ्ट करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए शानदार अवसर हो सकता है।

बता दें कि 4 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोना की कीमत 11,408 रुपए प्रति एक ग्राम, 91,264 रुपए प्रति 8 ग्राम, 1,14,080 रुपए प्रति 10 ग्राम है। आज के यह नए दाम एमपी के सभी सराफा बाजारों में लागू हो चुके हैं।

चांदी के रेट में भी भारी गिरावट

वहीं अगर चांदी की कीमतों की बात करें तो आज चांदी के रेट में भी भारी कटौती देखी गई है। मध्य प्रदेश के सराफा बाजारों में चांदी के रेट में 2,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गिरावट आई है।

बता दें कि 3 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में चांदी की कीमतों में काफी उछाल देखा गया था, लेकिन आज भारी कमी आई है। एमपी के सराफा बाजारों में आज 4 अक्टूबर को चांदी के ताजा नए रेट 1,61,000 रुपए प्रति किलोग्राम है। त्योहारी सीजन से पहले आम आदमी को थोड़ी राहत मिल गई है।

04 Oct 2025 10:55 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / करवा चौथ से पहले सोना-चांदी की कीमतें 'धड़ाम', सस्ते हुए गहने, जानें आज के रेट

