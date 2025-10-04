करवा चौथ से पहले सोना-चांदी की कीमतें ‘धड़ाम’, सस्ते हुए गहने, जानें आज के रेट

Gold Silver Rate today: कररवा चौथ का पर्व आने में बस 4 दिन और बाकी है। इस बीच सुहागनों और उनके पतियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि सोना-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आ गई है। अक्टूबर के महीने में 3 अक्टूबर से वायदा करोबार में गिरावट के बाद सोना चांदी के रेट भी धड़ाम से गिरे हैं... तो अगर आप भी अपनी पत्नी को सोना गिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो patrika.com पर जानें मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर समेत अन्य सराफा बाजारों में सोना-चांदी के नये रेट क्या हैं... 2 min read