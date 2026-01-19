19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

एमपी में जल्द दौड़ेंगी सरकारी बसें, ‘150 कर्मचारियों’ की होगी संविदा भर्ती

MP News: अप्रेल में बसों को अनुबंधित (लीज पर लेने) की प्रक्रिया शुरू होगी और इसके बाद चरणबद्ध तरीके से संचालन शुरू किया जाएगा....

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Jan 19, 2026

Government buses

Government buses प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

MP News: मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत प्रदेश में सरकारी बसों के संचालन की तैयारी तेज हो गई है। इन बसों के चलने से एमपी के लोगों के लिए नौकरी के लिए नए रास्ते भी खुलेंगे। जानकारी के मुताबिक एआइसीटीएसएल में 150 कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया एमपी ऑनलाइन और टीसीएस के माध्यम से लिखित परीक्षा द्वारा होगी। सभी कर्मचारियों का वेरिफिकेशन अनिवार्य रहेगा।

चरणबद्ध तरीके से शुरु होगा संचालन

जानकारी के लिए बता दें कि अप्रेल में बसों को अनुबंधित (लीज पर लेने) की प्रक्रिया शुरू होगी और इसके बाद चरणबद्ध तरीके से संचालन शुरू किया जाएगा। इंदौर संभाग में बसों का संचालन एआइसीटीएसएल के हाथ में रहेगा, जबकि प्रदेश के अन्य संभागों में अलग-अलग सहायक कंपनियां यह जिम्मेदारी संभालेंगी। सरकार ने बस संचालन को चार प्रमुख फैक्टर पर आधारित करने की योजना बनाई है। दावा किया जा रहा है कि इससे यात्रियों को सुरक्षित, अनुशासित और नियमित बस सेवा मिलेगी, वहीं बस ऑपरेटरों की आय भी मौजूदा व्यवस्था से बेहतर होगी।

एक रंग-एक पहचान की योजना

सफेद-नारंगी रंग की बसों पर हो रहा है विचार सरकारी बसों को एक समान पहचान देने के लिए एक ही रंग की बसें चलाने की योजना है। फिलहाल सफेद और नारंगी रंग को लेकर विचार किया जा रहा है, हालांकि अंतिम फैसला अभी होना बाकी है।

कमाई का नया मॉडल

95% ऑपरेटर को, 35% कंपनी को सरकारी बस सेवा के लिए नया रेवेन्यू मॉडल तय किया गया है। 95 प्रतिशत आय बस ऑपरेटर को और 5 प्रतिशत हिस्सा कंपनी के पास रहेगा। पूरी कमाई का डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम रहेगा।

कैमरे, व्हीकल ट्रैकिंग और कंट्रोल रूम से निगरानी

यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर बस में सीसीटीवी कैमरे, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) लगाना अनिवार्य होगा। सभी बसों की निगरानी कंपनी के कंट्रोल रूम से की जाएगी। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वॉड भी बनाया जाएगा, जो आकस्मिक जांच करेगा।

अब 2-2 मिनट की होड़ नहीं, 15 मिनट का तय अंतराल

निजी बसों पर अकसर आरोप लगते हैं कि वे यात्रियों की होड़ में 2-2 मिनट के अंतराल में बसें चलाकर तेज रफ्तार में वाहन चलाते हैं। नई पॉलिसी के तहत इंदौर-उज्जैन जैसे व्यस्त रूट पर हर 15 मिनट में बस चलेगी। इससे बस में औसतन 70 प्रतिशत यात्री भराव सुनिश्चित होगा। दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी।

तीन चेतावनी, चौथी गलती पर अनुबंध निरस्त

अनुशासन तोड़ने पर पहली, दूसरी और तीसरी बार चेतावनी दीजाएगी। चौथी बार अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित बस दोबारा सड़क पर नहीं आ सकेगी।

यात्रियों के लिए यह व्यवस्था क्यों अहम

नियमित और तय समय पर बस सेवा तेज रफ्तार और रेस पर रोक दूरस्थ इलाकों तक कनेक्टिविटी

ये भी पढ़ें

‘अनुकंपा नियुक्ति’ को लेकर हाईकोर्ट का अहम फैसला, नौकरी होगी बहाल
इंदौर
compassionate appointment

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

19 Jan 2026 04:21 pm

Published on:

19 Jan 2026 04:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / एमपी में जल्द दौड़ेंगी सरकारी बसें, ‘150 कर्मचारियों’ की होगी संविदा भर्ती

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिना अनुमति चल रही फैक्ट्रियों पर होगी बड़ी कार्रवाई: हाईकोर्ट

High Court
इंदौर

भाई सरकारी नौकरी में फिर भी बहन अनुकंपा नियुक्ति की हकदार, बशर्ते..हाईकोर्ट का फैसला

HIGH COURT INDORE
इंदौर

इंडिया- न्यूजीलैंड मैच देखने की दीवानगी, युवक ने वीडियो बनाकर गुहार लगाई तो सीएम ने तुरंत भेज दिए टिकट

cm mohan yadav
इंदौर

एमपी में नर्स ने जिस नवजात का अंगूठा काटा था…उसकी मौत हुई, परिजनों ने किया अंतिम संस्कार

indore news
इंदौर

‘अनुकंपा नियुक्ति’ को लेकर हाईकोर्ट का अहम फैसला, नौकरी होगी बहाल

compassionate appointment
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.