5,6, 7 सितंबर…48 घंटे तक इन जिलों में भारी बारिश, Alert जारी

MP Weather Latest Update: मध्यप्रदेश में मानसून की रफ्तार बरकरार है, ज्यादातर जिलों में भारी से अतिभारी बारिश बारिश से जूझ रहा है। आज गुरुवार 4 सितंबर की सुबह से ही इंदौर, उज्जैन, रतलाम, खंडवा और आसपास के जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है। पानी भरने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हालांकि भोपाल शहर में सुबह हुई तेज बारिश के बाद दोपहर 12 बजे के बाद धूप-छांव का खेल शुरू हो गया। भारतीय मौसम विभाग ने (IMD इंदौर) ने प्रदेश के 26 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें इंदौर, अलीराजपुर, धार, खरगोन, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, राजगढ़, सीहोर और भोपाल भी शामिल हैं।
राजधानी भोपाल में लगातार बारिश से निचली बस्तियों में पानी भर गया। तो वहीं, उज्जैन में बारिश के कारण महाकाल मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे ट्रैक और बस स्टैंड पर पानी भरने से कई रूट प्रभावित हुए हैं।
इंदौर शहर में बीते 24 घंटे में लगातार हुई भारी बारिश ने सड़कों को तालाब बना दिया। जिससे वहां कई कॉलोनियों और घरों में पानी घुस गया। प्रशासन को यशवंत सागर डैम के गेट खोलने पड़े ताकि, जलभराव को नियंत्रित किया जा सके। ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमरा गई, लोग घंटों जाम में फंसे रहे।
अब IMD भोपाल का कहना है कि अगले 48 घंटे तक बारिश का दौर जारी रहेगा। 5 सितंबर शुक्रवार को पश्चिमी मध्यप्रदेश में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। 6 सितंबर शनिवार को सुबह हल्की बूंदाबांदी के बाद फिर गरज-चमक के साथ बारिश के आसार हैं। वहीं 7 सितंबर रविवार को प्रदेश के उत्तरी हिस्से में भी तेज बारिश की चेतावनी जारी की है।
एमपी में लगातार बारिश का असर खेतों पर भी दिख रहा है। सोयाबीन और मक्का की फसल को नुकसान का खतरा बढ़ गया है। कई ग्रामीण इलाकों में खेतों में पानी भर गया है, जिससे यहां बुवाई प्रभावित हो रही है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि फसल बचाने के लिए खेतों से अतिरिक्त पानी की निकासी जल्द करें।
जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि निचले इलाकों में रहने वाले परिवार सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। इसके साथ ही अतिभारी बारिश के अलर्ट के बाद अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह भी दी गई है। जिन इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, वहां NDRF और SDERF की टीमें तैनात की गई हैं।
रतलाम. जिले में भारी बारिश के चलते जिला कलेक्टर ने कक्षा पहली से कक्षा आठवीं तक के बच्चों की छुट्टी घोषित की है।