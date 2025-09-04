5,6, 7 सितंबर…48 घंटे तक इन जिलों में भारी बारिश, Alert जारी

MP Weather Latest Update: मध्यप्रदेश में मानसून की रफ्तार बरकरार है, ज्यादातर जिलों में भारी से अतिभारी बारिश बारिश से जूझ रहा है। आज गुरुवार 4 सितंबर की सुबह से ही इंदौर, उज्जैन, रतलाम, खंडवा और आसपास के जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है। पानी भरने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हालांकि भोपाल शहर में सुबह हुई तेज बारिश के बाद दोपहर 12 बजे के बाद धूप-छांव का खेल शुरू हो गया। भारतीय मौसम विभाग ने (IMD इंदौर) ने प्रदेश के 26 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें इंदौर, अलीराजपुर, धार, खरगोन, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, राजगढ़, सीहोर और भोपाल भी शामिल हैं।