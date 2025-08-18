हर्निया की सर्जरी में क्रांति, इंदौर के डॉक्टर ने लड़ाई ऐसी तकनीक, आधें खर्च में हो रहा सफल इलाज

एम.वाय.एच अस्पताल में अब तक इस तकनीक से 200 से अधिक मरीजों की सर्जरी की जा चुकी है। डॉ. शुक्ला ने बताया, पारंपरिक पद्धति में हर्निया निकालने के बाद जाली (मेश) को टैकर या स्टैपलर से फिक्स करते थे। इसकी लागत २० से २४ हजार रुपए आती थी। नई पद्धति में एनब्ल्यूटाएल टू सायनोएक्रालेट नामक केमिकल सीरिंज की मदद से इस्तेमाल करते हैं। इससे मेश सुरक्षित रूप से फिक्स हो जाता है और खर्च केवल 15 रुपए आ रहा है। वहीं, पेट के अन्य प्रकार के हार्निया में स्प्रिंग की बजाय टांकों से जाली फिक्स की जाती है। इसमें भी कुल खर्च 165 रुपए तक हो रहे हैं।