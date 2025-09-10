ICC Women’s World Cup Matches टिकट प्राइस लिस्ट जारी, सबसे महंगा-सस्ता जानें कीमत

ICC Women's World Cup Match 2025: शहर के होलकर स्टेडियम में होने वाले आइसीसी विश्वकप महिला मैचों के लिए मप्र क्रिकेट एसोसिएशन ने टिकट दर मंगलवार को घोषित कर दी है। सबसे महंगा टिकट 525 रुपए का और सबसे सस्ता टिकट 100 रुपए का होगा।