विमेंस वर्ल्ड कप में आज IND vs ENG होंगे आमने-सामने, स्टेडियम जाने से पहले देख लें रूट चार्ट

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में रविवार को भारत-इंग्लैंड के बीच वुमन्स वर्ल्ड कप का मुकाबला खेला जाएगा। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था लागू की है। यह व्यवस्था दोपहर एक बजे से रहेगी।
हुकमचंद घंटाघर, पंचम की फेल की ओर से स्टेडियम आने वाले दर्शकों का प्रवेश जंजीरवाला चौराहा से होगा। लैटर्न की तरफ से आने वाले दर्शक पैदल ही स्टेडियम आ सकते हैं। पासधारी वाहन विवेकानंद स्कूल व बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में घंटाघर की ओर से आएंगे। बिना पास वाले वाहनों की पार्किंग बाल विनय मंदिर स्कूल, एसजीएसआइटीएस व पंचम की फेल में रहेगी। यहां स्थान उपलब्ध रहने तक पहले आओ और पार्क करो की व्यवस्था होगी।
लैटर्न चौराहा से जंजीरवाला चौराहे की ओर का मार्ग दोपहर 1 बजे से मैच समाप्ति तक पासधारी/इमरजेंसी वाहनों को छोड़कर अन्य सभी वाहनों के लिए बंद रहेगा। मैच समाप्ति के एक घंटा पूर्व से लैटर्न चौराहा से जंजीरवाला चौराहे की ओर आने-जाने वाले वाहनों को एक साइड पर चलाया जाएगा। एमजी रोड तथा रेसकोर्स रोड, भंडारी ब्रिज एवं राजकुमार ब्रिज के सर्किल में लोडिंग वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा।
पलासिया से घंटाघर, हाईकोर्ट, रीगल तिराहा। मालवा मिल से सैंटर्न चौराहा, हाईकोर्ट मार्ग। गीता भवन से घंटाघर जाने वाला मार्ग। मालवा मिल से जंजीरवाला।
दोपहर 1 बजे से मैच खत्म होने के एक घंटे पहले से ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा। सिटी बस तथा पासधारक वाहनों को छोड़कर अन्य सभी सवारी वाहन रीगल तिराहे से मधुमिलन की ओर डायवर्ट रहेंगे। वरिष्ठ नागरिक एवं एलआइजी चौराहा से पाटनीपुरा चौराहा, परदेशीपुरा, सुभाष नगर, कुलकर्णी भट्टा ब्रिज होकर जा सकेंगे। चौराहे होते हुए घंटाघर एवं इंडस्ट्री हाउस की ओर जाने मालवा मिल से जंजीरवाला। सिटी बस और पासधारक वाहनों को छोड़कर अन्य सभी सवारी वाहन रीगल तिराहे से मधुमिलन की ओर डायवर्ट रहेंगे। वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांगजनों के लिए मैजिक/ऑटो को प्रवेश मिलेगा।
गीताभवन चौराहे से घंटाघर जाने वाला यातायात ढक्कनवाला कुआं होकर श्रीमाया/मधुमिलन चौराहे के लिए जा सकेंगे। रीगल तिराहे से एमजी रोड एवं हाईकोर्ट/पलासिया की ओर जाने वाला यातायात मधुमिलन के लिए जा सकता है। विजय नगर से आकर इंडस्ट्री हाउस से राजकुमार ब्रिज होकर मरीमाता जाने वाले। एलआइजी चौराहा से पाटनीपुरा चौराहा, परदेशीपुरा, सुभाष नगर, कुलकर्णी भट्टा ब्रिज होकर जा सकेंगे। मालवा मिल से जंजीरवाला चौराहे होते हुए घंटाघर एवं इंडस्ट्री हाउस की ओर जाने वाले पाटनीपुरा से एलआइजी चौराहा होते हुए एबी रोड का उपयोग कर सकते हैं।
वहीं, शेल्बी हॉस्पिटल से जंजीरवाला चौराहे होकर लैंटर्न चौराहा जाने वाला यातायात बाफना बंगले के सामने से न्यू पलासिया मार्ग का उपयोग करेंगे। दर्शकों की सुविधा के लिए सिटी बसें घंटाघर व हाईकोर्ट चौराहे के आसपास यात्रियों को उतारेगी। जहां से वे स्टेडियम की ओर पैदल जा सकेंगे।
