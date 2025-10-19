विमेंस वर्ल्ड कप में आज IND vs ENG होंगे आमने-सामने, स्टेडियम जाने से पहले देख लें रूट चार्ट

दोपहर 1 बजे से मैच खत्म होने के एक घंटे पहले से ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा। सिटी बस तथा पासधारक वाहनों को छोड़कर अन्य सभी सवारी वाहन रीगल तिराहे से मधुमिलन की ओर डायवर्ट रहेंगे। वरिष्ठ नागरिक एवं एलआइजी चौराहा से पाटनीपुरा चौराहा, परदेशीपुरा, सुभाष नगर, कुलकर्णी भट्टा ब्रिज होकर जा सकेंगे। चौराहे होते हुए घंटाघर एवं इंडस्ट्री हाउस की ओर जाने मालवा मिल से जंजीरवाला। सिटी बस और पासधारक वाहनों को छोड़कर अन्य सभी सवारी वाहन रीगल तिराहे से मधुमिलन की ओर डायवर्ट रहेंगे। वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांगजनों के लिए मैजिक/ऑटो को प्रवेश मिलेगा।



गीताभवन चौराहे से घंटाघर जाने वाला यातायात ढक्कनवाला कुआं होकर श्रीमाया/मधुमिलन चौराहे के लिए जा सकेंगे। रीगल तिराहे से एमजी रोड एवं हाईकोर्ट/पलासिया की ओर जाने वाला यातायात मधुमिलन के लिए जा सकता है। विजय नगर से आकर इंडस्ट्री हाउस से राजकुमार ब्रिज होकर मरीमाता जाने वाले। एलआइजी चौराहा से पाटनीपुरा चौराहा, परदेशीपुरा, सुभाष नगर, कुलकर्णी भट्टा ब्रिज होकर जा सकेंगे। मालवा मिल से जंजीरवाला चौराहे होते हुए घंटाघर एवं इंडस्ट्री हाउस की ओर जाने वाले पाटनीपुरा से एलआइजी चौराहा होते हुए एबी रोड का उपयोग कर सकते हैं।



वहीं, शेल्बी हॉस्पिटल से जंजीरवाला चौराहे होकर लैंटर्न चौराहा जाने वाला यातायात बाफना बंगले के सामने से न्यू पलासिया मार्ग का उपयोग करेंगे। दर्शकों की सुविधा के लिए सिटी बसें घंटाघर व हाईकोर्ट चौराहे के आसपास यात्रियों को उतारेगी। जहां से वे स्टेडियम की ओर पैदल जा सकेंगे।