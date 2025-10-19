Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

विमेंस वर्ल्ड कप में आज IND vs ENG होंगे आमने-सामने, स्टेडियम जाने से पहले देख लें रूट चार्ट

MP News: इंदौर के होल्कर स्टेडियम में भारत-इंग्लैंड के बीच मुकाबला खेला जाएगा।

2 min read

इंदौर

image

Himanshu Singh

Oct 19, 2025

indore-news

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में रविवार को भारत-इंग्लैंड के बीच वुमन्स वर्ल्ड कप का मुकाबला खेला जाएगा। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था लागू की है। यह व्यवस्था दोपहर एक बजे से रहेगी।

हुकमचंद घंटाघर, पंचम की फेल की ओर से स्टेडियम आने वाले दर्शकों का प्रवेश जंजीरवाला चौराहा से होगा। लैटर्न की तरफ से आने वाले दर्शक पैदल ही स्टेडियम आ सकते हैं। पासधारी वाहन विवेकानंद स्कूल व बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में घंटाघर की ओर से आएंगे। बिना पास वाले वाहनों की पार्किंग बाल विनय मंदिर स्कूल, एसजीएसआइटीएस व पंचम की फेल में रहेगी। यहां स्थान उपलब्ध रहने तक पहले आओ और पार्क करो की व्यवस्था होगी।

ये मार्ग रहेंगे प्रतिबंधित

लैटर्न चौराहा से जंजीरवाला चौराहे की ओर का मार्ग दोपहर 1 बजे से मैच समाप्ति तक पासधारी/इमरजेंसी वाहनों को छोड़कर अन्य सभी वाहनों के लिए बंद रहेगा। मैच समाप्ति के एक घंटा पूर्व से लैटर्न चौराहा से जंजीरवाला चौराहे की ओर आने-जाने वाले वाहनों को एक साइड पर चलाया जाएगा। एमजी रोड तथा रेसकोर्स रोड, भंडारी ब्रिज एवं राजकुमार ब्रिज के सर्किल में लोडिंग वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा।

इन मार्गों के उपयोग से बचें

पलासिया से घंटाघर, हाईकोर्ट, रीगल तिराहा। मालवा मिल से सैंटर्न चौराहा, हाईकोर्ट मार्ग। गीता भवन से घंटाघर जाने वाला मार्ग। मालवा मिल से जंजीरवाला।

देखें डायवर्सन प्लान

दोपहर 1 बजे से मैच खत्म होने के एक घंटे पहले से ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा। सिटी बस तथा पासधारक वाहनों को छोड़कर अन्य सभी सवारी वाहन रीगल तिराहे से मधुमिलन की ओर डायवर्ट रहेंगे। वरिष्ठ नागरिक एवं एलआइजी चौराहा से पाटनीपुरा चौराहा, परदेशीपुरा, सुभाष नगर, कुलकर्णी भट्टा ब्रिज होकर जा सकेंगे। चौराहे होते हुए घंटाघर एवं इंडस्ट्री हाउस की ओर जाने मालवा मिल से जंजीरवाला। सिटी बस और पासधारक वाहनों को छोड़कर अन्य सभी सवारी वाहन रीगल तिराहे से मधुमिलन की ओर डायवर्ट रहेंगे। वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांगजनों के लिए मैजिक/ऑटो को प्रवेश मिलेगा।

गीताभवन चौराहे से घंटाघर जाने वाला यातायात ढक्कनवाला कुआं होकर श्रीमाया/मधुमिलन चौराहे के लिए जा सकेंगे। रीगल तिराहे से एमजी रोड एवं हाईकोर्ट/पलासिया की ओर जाने वाला यातायात मधुमिलन के लिए जा सकता है। विजय नगर से आकर इंडस्ट्री हाउस से राजकुमार ब्रिज होकर मरीमाता जाने वाले। एलआइजी चौराहा से पाटनीपुरा चौराहा, परदेशीपुरा, सुभाष नगर, कुलकर्णी भट्टा ब्रिज होकर जा सकेंगे। मालवा मिल से जंजीरवाला चौराहे होते हुए घंटाघर एवं इंडस्ट्री हाउस की ओर जाने वाले पाटनीपुरा से एलआइजी चौराहा होते हुए एबी रोड का उपयोग कर सकते हैं।

वहीं, शेल्बी हॉस्पिटल से जंजीरवाला चौराहे होकर लैंटर्न चौराहा जाने वाला यातायात बाफना बंगले के सामने से न्यू पलासिया मार्ग का उपयोग करेंगे। दर्शकों की सुविधा के लिए सिटी बसें घंटाघर व हाईकोर्ट चौराहे के आसपास यात्रियों को उतारेगी। जहां से वे स्टेडियम की ओर पैदल जा सकेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Oct 2025 09:00 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / विमेंस वर्ल्ड कप में आज IND vs ENG होंगे आमने-सामने, स्टेडियम जाने से पहले देख लें रूट चार्ट

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सरदार सरोवर बांध के हजारों पीड़ितों को दिवाली पर बड़ा तोहफा, सिर्फ इतने दिन में होगी जमीनों की रजिस्ट्री

High Court Order
इंदौर

फेसबुक – यूट्यूब पर फर्जी और भ्रामक खबरें चलाने वालों की खैर नहीं, हाईकोर्ट का कड़ा आदेश

High Court Strict Order
इंदौर

एमपी में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक बिल्डर का मर्डर…

buider ankit rathore
इंदौर

नए साल में ’12 किमी और दौड़ेगी मेट्रो’, 80 प्रतिशत कार्य पूरा

इंदौर

बीमारी बढ़ी तो 11 साल के बेटे को सड़क पर मरने छोड़ गए माता-पिता, सबसे पवित्र रिश्ता शर्मसार

MP News
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.