‘कोई नेता ऐसा नहीं, जिसके लिए ट्रैफिक रोका जाए’ बिगड़े यातायात पर इंदौर हाईकोर्ट की सख्ती

Indore Highcourt- इंदौर में जीरो ट्रैफिक प्रोटोकॉल नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। कोई भी नेता या व्यक्ति ऐसा नहीं है, जिसके लिए ट्रैफिक रोका जाए। वीआइपी मूवमेंट के वक्त कुछ समय के लिए ट्रैफिक जरूर रोका जाता है, लेकिन उसे तुरंत बहाल कर दिया जाता है। केवल जेड प्लस सिक्यूरिटी प्राप्त लोगों को सुरक्षा के लिए बंदोबस्त किए जाते हैं। ये बात शहर के ट्रैफिक प्रभारी डीसीपी राजेश कुमार त्रिपाठी ने युगलपीठ के समक्ष शहर के बदहाल यातायात को लेकर दायर जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान स्वीकार की। कोर्ट ने शहर के बिगड़े यातायात पर अपना सख्त रुख बरकरार रखा।