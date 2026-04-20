राहुल निकला ‘अब्दुल अजीज’, छात्रा का बनाया गंदा वीडियो, बोला- ‘धर्म बदलो…’

घर पहुंचने के बाद छात्रा ने अपने परिवार वालों को आपबीती सुनाई। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। टीआइ यादव ने बताया, आरोपी पर बलात्कार, ब्लैकमेलिंग व मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब उसने विरोध किया और पुलिस में शिकायत करने की बात कही, तो आरोपी ने उसका वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इसके बाद वह लगातार उसे ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण करता रहा। आखिरी बार सितंबर में भी आरोपी ने उसे जबरदस्ती अपने घर ले जाकर संबंध बनाए।