मासूम बेटे के सामने पिता की चाकू मारकर हत्या, 100 मीटर तक आरोपियों के पीछे भागा घायल

टीआइ के मुताबिक, मृतक परिवार में 12 साल की एक बेटी और 8 साल का बेटा है। वह किराने की दुकान में काम करता था। रविवार शाम करीब 7 बजे सुरेंद्र अपने साले की शादी की सालगिरह में शामिल होने आया था। इसी दौरान बाहर आरोपी और उसके साथी किसी बात को लेकर विवाद कर रहे थे। मौके पर सुरेंद्र की बाइक खड़ी थी। जब वह बेटे के साथ बाहर आया तो उसकी आरोपी और उसके साथियों से कहासुनी हो गई। इस दौरान 6 के करीब आरोपी शामिल है। मामले में सीसीटीवी फुटेज की जांच कर तलाश की जा रही है।