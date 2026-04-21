17 किमी ट्रैक में 4 ट्रेन ही आएंगी काम, 23 मेट्रो ट्रेन बुला ली इंदौर

Indore metro- इंदौर में मेट्रो ट्रेन का संचालन अभी गांधी नगर से सुपर कॉरिडोर के करीब 6 किमी में हो रहा है। यात्रियों की कमी से एक मेट्रो ट्रेन ही चलाई जा रही है। 17 किमी का ट्रैक तैयार है लेकिन कमर्शियल रन की तारीख तय नहींं है। मेट्रो की करीब 34 किमी की पूरी रिंग पर संचालन में कई सालों का समय है। अधिकारियों ने 25 मेट्रो ट्रेन का ऑर्डर दिया था और इनमें से 23 आ भी गई हैं। अधिकारियों का तर्क था कि हर 5 मिनट में ट्रेन उपलब्ध कराएंगे जिसके लिए 25 ट्रेनों की आवश्यकता है। इधर विशेषज्ञों का कहना है कि 17 किमी में संचालन शुरू होता है तो भी 4-5 ट्रेनें ही चल पाएंगी। शेष डिपो में धूल खाएंगी।