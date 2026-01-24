24 जनवरी 2026,

शनिवार

इंदौर

दूषित पानी से मौत, अर्थी सड़क पर रख चक्का जाम, परिजन बोले- अंतिम संस्कार के नहीं पैसे

Indore news: भागीरथपुरा में दिखा परिजनों का आक्रोश, घर नहीं आया कोई भी अधिकारी, बोले, हमारे पास नहीं अंतिम संस्कार के भी पैसे

इंदौर

image

Sanjana Kumar

Jan 24, 2026

Indore News funeral procession blocked the road

Indore News funeral procession blocked the road: अर्थी सड़क पर रख रहवासियों ने किया चक्का जाम। (photo:patrika)

Indore News: भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से बुजुर्ग बद्री प्रसाद की मौत के बाद परिजनों और रहवासियों ने जमकर आक्रोश जताया। आज शनिवार सुबह परिजनों ने भागीरथपुरा पुल के पास मृतक की अर्थी रखकर चक्काजाम कर दिया।

परिजनों का आरोप दूषित पानी से मौत नहीं मान रहा प्रशासन

परिजनों ने बताया कि बद्री प्रसाद की तबीयत अचानक बिगड़ी थी। इससे पहले वे पूरी तरह स्वस्थ थे। परिवार का दावा है कि दूषित पानी पीने के कारण ही उनकी हालत खराब हुई और उनकी जान चली गई। इसके बावजूद प्रशासन इस मौत को दूषित पानी से जोड़ने से इनकार कर रहा है। भाजपा पार्षद कमल वाघेला के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।

परिवार बहुत गरीब- अंतिम संस्कार के भी नहीं पैसे

परिजनों का आरोप है कि बद्री प्रसाद की मौत के बाद प्रशासन का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। परिवार का कहना है कि वे बेहद गरीब हैं और उनके पास अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं हैं। प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की सहायता न मिलने से गुस्सा बढ़ गया।

पुलिस ने दी समझाइश

हंगामे की सूचना मिलते हीएमपीपुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया। दोनों ने लोगों को और परिवार को समझाने का प्रयास किया।

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / दूषित पानी से मौत, अर्थी सड़क पर रख चक्का जाम, परिजन बोले- अंतिम संस्कार के नहीं पैसे

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

