दूषित पानी से मौत, अर्थी सड़क पर रख चक्का जाम, परिजन बोले- अंतिम संस्कार के नहीं पैसे

Indore News funeral procession blocked the road: अर्थी सड़क पर रख रहवासियों ने किया चक्का जाम। (photo:patrika)
Indore News: भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से बुजुर्ग बद्री प्रसाद की मौत के बाद परिजनों और रहवासियों ने जमकर आक्रोश जताया। आज शनिवार सुबह परिजनों ने भागीरथपुरा पुल के पास मृतक की अर्थी रखकर चक्काजाम कर दिया।
परिजनों ने बताया कि बद्री प्रसाद की तबीयत अचानक बिगड़ी थी। इससे पहले वे पूरी तरह स्वस्थ थे। परिवार का दावा है कि दूषित पानी पीने के कारण ही उनकी हालत खराब हुई और उनकी जान चली गई। इसके बावजूद प्रशासन इस मौत को दूषित पानी से जोड़ने से इनकार कर रहा है। भाजपा पार्षद कमल वाघेला के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।
परिजनों का आरोप है कि बद्री प्रसाद की मौत के बाद प्रशासन का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। परिवार का कहना है कि वे बेहद गरीब हैं और उनके पास अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं हैं। प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की सहायता न मिलने से गुस्सा बढ़ गया।
हंगामे की सूचना मिलते हीएमपीपुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया। दोनों ने लोगों को और परिवार को समझाने का प्रयास किया।
