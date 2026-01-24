दूषित पानी से मौत, अर्थी सड़क पर रख चक्का जाम, परिजन बोले- अंतिम संस्कार के नहीं पैसे

परिजनों ने बताया कि बद्री प्रसाद की तबीयत अचानक बिगड़ी थी। इससे पहले वे पूरी तरह स्वस्थ थे। परिवार का दावा है कि दूषित पानी पीने के कारण ही उनकी हालत खराब हुई और उनकी जान चली गई। इसके बावजूद प्रशासन इस मौत को दूषित पानी से जोड़ने से इनकार कर रहा है। भाजपा पार्षद कमल वाघेला के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।