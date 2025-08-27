Patrika LogoSwitch to English

इंदौर

एमपी में भक्तों का 2 करोड़ का बीमा कराया, प्रसिद्ध मंदिर ने उठाया बड़ा कदम

Khajrana- देशभर की तरह मध्यप्रदेश में भी बुधवार को गणेशोत्सव का शुभारंभ हो गया।

इंदौर

deepak deewan

Aug 27, 2025

Khajrana Ganesh temple insured devotees for 2 crores
Khajrana Ganesh temple insured devotees for 2 crores

Khajrana- देशभर की तरह मध्यप्रदेश में भी बुधवार को गणेशोत्सव का शुभारंभ हो गया। भादों मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से प्रारंभ हुआ गणेशजी का यह महापर्व अनंत चतुर्दशी तक चलेगा। गणेश चतुर्थी पर प्रदेश भर के मंदिरों में दर्शन और पूजन के लिए सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लग गई थीं। एमपी के सबसे प्रसिद्ध गणेश मंदिर खजराना मंदिर में श्रद्धालुओं की रेलमपेल मच गई। गणेशोत्सव के खास मौके पर भक्तों की सुविधा के लिए यहां चलित दर्शन की व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालु जल्द दर्शन कर सकें। खजराना मंदिर में गणेश चतुर्थी के मौके पर श्री गणेशजी को 5 किलो सोने के आभूषणों से सजाया गया है। मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। यहां आनेवाले भक्तों के लिए 2 करोड़ का बीमा कराया गया है।

खजराना मंदिर में हर साल गणेश चतुर्थी पर गणेशजी की विधिवत सरकारी पूजा की जाती है। बुधवार को इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह से यह रस्म निभाई। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ गणेशजी की पूजा अर्चना की, अभिषेक और ध्वजा पूजन किया। इंदौर नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा ने भी सपरिवार पूजा की। कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर ने सपरिवार महाआरती भी की।

गणेशोत्सव के मौके पर मंदिर प्रबंधन की ओर से भगवान का सुंदर श्रृंगार किया गया। गणेशजी के लिए फूलों का बंगला सजाया। खजराना गणेश मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव दर्शन भी किए जा रहे हैं।

भक्तों का 2 करोड़ का बीमा

खजराना मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। यहां आनेवाले भक्तों का 2 करोड़ का बीमा कराया गया है। कलेक्टर की अध्यक्षता वाली खजराना मंदिर समिति द्वारा मंदिर में भगदड़ या अन्य किसी आपात स्थिति के लिए भक्तों का यह इंश्योरेंस कराया गया है।

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से बीमा करवाया

मंदिर समिति के अध्यक्ष इंदौर कलेक्टर ने श्रद्धालुओं के हित में यह बीमा कराया हे। खजराना गणेश मंदिर आनेवाले हर श्रद्धालुओं पर यह लागू होगा। इसके अंतर्गत भक्तों के लिए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से बीमा करवाया गया है।

Published on:

27 Aug 2025 06:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / एमपी में भक्तों का 2 करोड़ का बीमा कराया, प्रसिद्ध मंदिर ने उठाया बड़ा कदम

