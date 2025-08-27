एमपी में भक्तों का 2 करोड़ का बीमा कराया, प्रसिद्ध मंदिर ने उठाया बड़ा कदम

Khajrana- देशभर की तरह मध्यप्रदेश में भी बुधवार को गणेशोत्सव का शुभारंभ हो गया। भादों मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से प्रारंभ हुआ गणेशजी का यह महापर्व अनंत चतुर्दशी तक चलेगा। गणेश चतुर्थी पर प्रदेश भर के मंदिरों में दर्शन और पूजन के लिए सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लग गई थीं। एमपी के सबसे प्रसिद्ध गणेश मंदिर खजराना मंदिर में श्रद्धालुओं की रेलमपेल मच गई। गणेशोत्सव के खास मौके पर भक्तों की सुविधा के लिए यहां चलित दर्शन की व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालु जल्द दर्शन कर सकें। खजराना मंदिर में गणेश चतुर्थी के मौके पर श्री गणेशजी को 5 किलो सोने के आभूषणों से सजाया गया है। मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। यहां आनेवाले भक्तों के लिए 2 करोड़ का बीमा कराया गया है।