इंदौर

कैलाश विजयवर्गीय बोले- ’15 अगस्त को मिली कटी-फटी आजादी, जल्द इस्लामाबाद पर तिरंगा फहराएंगे’

Minister Kailash Vijayvargiya Statement : मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि, 'जिस आजादी के लिए भगत सिंह ने फांसी का फंदा पहना था, वो हमें 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली, हमें अधूरी और कटी-फटी आजादी मिली थी।'

इंदौर

Faiz Mubarak

Aug 16, 2025

Minister Kailash Vijayvargiya Statement
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान (Photo Source- Viral Video Screenshot)

Minister Kailash Vijayvargiya Statement : अपने काम से ज्यादा बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहने वाले मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर अपने एक बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। इस बार मोहन सरकार के मंत्री ने मंच से आजादी को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसने प्रदेश की सियासी सरगर्मी बढ़ी दी है।

स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर में कार्यक्रम के दौरान मंच से लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि, 'जिस आजादी के लिए भगत सिंह ने फांसी का फंदा पहना था, वो हमें 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली, हमें अधूरी और कटी-फटी आजादी मिली थी।'

'अखंड भारत की कल्पना पूरी होगी'

मंत्री विजयवर्गीय ने अपने संबोधन में और बढ़ते हुए ऐलान कर दिया कि, 'हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं और वो दिन दूर नहीं, जब इस्लामाबाद पर भी तिरंगा फहराया जाएगा।'

गलत नीतियों ने भारत माता के टुकड़े किए

मंत्री ने मंच से कांग्रेस पर परोक्ष हमला करते हुए कहा कि 'गलत नीतियों ने भारत माता के टुकड़े किए। मोदी सरकार के नए भारत ने पाकिस्तान के आतंक को कुचला है। आज हालात ये है कि, ड्रोन और मिसाइल हमलों का जवाब भी इस तरह दिया जाता है कि, हमारे सैनिकों को खरोंच तक नहीं आती।'

Published on:

16 Aug 2025 01:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / कैलाश विजयवर्गीय बोले- ’15 अगस्त को मिली कटी-फटी आजादी, जल्द इस्लामाबाद पर तिरंगा फहराएंगे’

