कैलाश विजयवर्गीय बोले- ’15 अगस्त को मिली कटी-फटी आजादी, जल्द इस्लामाबाद पर तिरंगा फहराएंगे’

Minister Kailash Vijayvargiya Statement : अपने काम से ज्यादा बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहने वाले मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर अपने एक बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। इस बार मोहन सरकार के मंत्री ने मंच से आजादी को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसने प्रदेश की सियासी सरगर्मी बढ़ी दी है।