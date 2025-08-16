कपड़ा व्यापारी के घर से 50 लाख की चोरी, घर में घुसने का तरीका जानकर हर कोई हैरान

Stolen Case From Cloth Merchant House : कुछ समय मध्य प्रदेश के रीवा से अलग होकर बनाए गए मऊगंज जिले में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रहीं। हालात ये हैं कि, लगातार हो रही चोरी की वारदातों ने पुलिस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। चोरी का एक सनसनीखेज मामला जिले के शाहपुर थाना इलाके के माजन गांव से सामने आया, जहां बीती रात एक कपड़ा व्यापारी के घर में चोरों धावा बोला और 50 लाख के गहने और नकदी चुराकर फरार हो गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि, जिले में सिर्फ एक महीने की ही बात करें तो यहां 50 से ज्यादा चोरियां हो चुकी हैं। अब तक किसी भी वारदात के चोर पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।