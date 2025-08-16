विश्व प्रसिद्ध हुसैन टेकरी चेहल्लुम, फिजा में गूंजा ‘या हुसैन..’, उमड़ा अकीगतमंदो का सैलाब

चेहल्लुम में मातम ऐ खंदक का आयोजन करने वाले शिया संगठन के हुसैनी मिशन प्रमुख अफजल मुकदम और मुनव्वर मुकादम ने बताया कि, यहां पर में भले ही 80 सालों से चेहल्लुम मनाया जा रहा हो लेकिन देश दुनिया में हमारे पूर्वज 1400 सालों से इसे मानते आ रहे हैं खंदक में अंगारों पर चलने की परंपरा का हमारी किसी किताब में जिक्र या कोई वैकल्पिक तथ्य नहीं है यह पूर्णत आध्यात्मिक और आस्था से जुड़ा मामला है पूर्वजों के समय जब किसी ने पूछा कि हजरत साहब में आपकी कितनी आस्था है तो उन्होंने जलते हुए अंगारों पर से निकाल कर बता दिया कि देख लो जलते हुए अंगारे से गुजर गए और हजरत साहब नाम लेते हुए गुजर गए इसलिए नाम में ही वो सकती है जो अंगार भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके उसी के बाद से खंदक में अंगारों पर से निकलने की परंपरा की शुरुआत हो गई और वह निरंतर 80 सालों से अभी तक चली आ रही है।