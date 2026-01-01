Indian Railways : यात्रियों के लिए खुशखबरी, 63 ट्रेनों की बढ़ी रफ्तार, नए टाइम टेबल से बड़ा फायदा

मुकेश कुमार के अनुसार, 1 जनवरी 2026 से ट्रेनों की नई समय सारणी लागू हो रही है। इस नई समय सारणी में कुल 63 ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाई जा रही है। इनमें नागदा-उज्जैन / भोपाल-इंदौर-डा.अंबेडकर नगर खंड की 27 ट्रेनें, नागदा-रतलाम-गोधरा खंड की 26 ट्रेनें और रतलाम-चित्तौड़गढ़ खंड की 10 ट्रेनें शामिल हैं। इससे साल 2026 में रतलाम मंडल पर ट्रेनों के रनिंग टाइम में हफ्तेभर में करीब 2627 मिनट बचेंगे।