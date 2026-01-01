1 जनवरी 2026,

रतलाम

Indian Railways : यात्रियों के लिए खुशखबरी, 63 ट्रेनों की बढ़ी रफ्तार, नए टाइम टेबल से बड़ा फायदा

Indian Railways : पश्चिम रेलवे के रतलाम रेल मंडल ने परिचालन स्तर में सुधार किए हैं। इस दौरान ट्रेनों के संचालन समय को सुव्यवस्थित करते हुए कई गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाई है।

रतलाम

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 01, 2026

Indian Railways

रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी (Photo Source- Patrika)

Indian Railways : यात्रियों को बेहतर सुविधा और ट्रेनों की समय सारणी को बेहतर बनाने के लिए पश्चिम रेलवे के रतलाम रेल मंडल ने साल 2026 में परिचालन स्तर पर उल्लेखनीय सुधार किए हैं। इस दौरान ट्रेनों के संचालन समय को सुव्यवस्थित करते हुए कई गाड़ियों की रफ्तार में बढ़ोतरी की गई है।

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने मीडिया बातचीत में बताया कि, मंडल रेल प्रबंधक के मार्गदर्शन और परिचालन विभाग के अफसरों की निर्देशन में समय सारणी तैयार करने वाले पर्यवेक्षकों ने ट्रेनों के लिंक और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया। इसके परिणामस्वरूप साल 2025 में रतलाम मंडल पर 27 ट्रेनों को स्पीड-अप किया गया, जिससे रोजाना औसतन 107 मिनट के रनिंग टाइम की बचत हुई है।

हफ्तेभर में बचेंगे 2627 मिनट

मुकेश कुमार के अनुसार, 1 जनवरी 2026 से ट्रेनों की नई समय सारणी लागू हो रही है। इस नई समय सारणी में कुल 63 ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाई जा रही है। इनमें नागदा-उज्जैन / भोपाल-इंदौर-डा.अंबेडकर नगर खंड की 27 ट्रेनें, नागदा-रतलाम-गोधरा खंड की 26 ट्रेनें और रतलाम-चित्तौड़गढ़ खंड की 10 ट्रेनें शामिल हैं। इससे साल 2026 में रतलाम मंडल पर ट्रेनों के रनिंग टाइम में हफ्तेभर में करीब 2627 मिनट बचेंगे।

इन प्रमुख ट्रेनों को किया गया स्पीड-अप

-दाहोद-वडोदरा मेमू : 40 मिनट कम
-बिलासपुर-इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस : 27 मिनट कम
-नागपुर-इंदौर एक्सप्रेस : 20 मिनट कम
-चित्तौड़गढ़-रतलाम डेमू : 20 मिनट कम
-दाहोद-रतलाम मेमू : 15 मिनट कम
-गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस : 15 मिनट कम
-भोपाल-डा. अंबेडकर नगर इंटरसिटी : 10 मिनट कम
-उज्जैन-इंदौर पैसेंजर : 10 मिनट कम
-मंदसौर-कोटा एक्सप्रेस : 10 मिनट कम
-रतलाम-चित्तौड़गढ़ डेमू : 15 मिनट कम
-उदयपुर सिटी-रतलाम एक्सप्रेस : 10 मिनट कम

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / Indian Railways : यात्रियों के लिए खुशखबरी, 63 ट्रेनों की बढ़ी रफ्तार, नए टाइम टेबल से बड़ा फायदा

