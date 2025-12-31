ग्राम स्तर पर दिखाई दें जन अभियान परिषद् के कार्यों का प्रभाव

रतलाम. परिषद् का कार्य स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से समाज के विकास में सहभागिता सुनिश्चित कर उन्हें स्वावलंबी बनाना और मध्यप्रदेश के विकास में भागीदार करना तथा प्रदेश के विकास के लिए स्वैच्छिकता एवं सामूहिकता का वातावरण निर्मित कर शासन की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं के क्रियान्वयन में स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है ।

यह बात मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद जिला रतलाम की संवाद योजनांतर्गत परामर्शदाताओं एवं नवांकुर संस्थाओं की बैठक में मप्र जन अभियान परिषद के कार्यपालक निदेशक डॉ. बकुल लाड ने कही। जिला पंचायत सभागृह में आयोजित बैठक में संभाग समन्वयक शिवप्रसाद मालवीय ने कार्यो की समीक्षा की।

