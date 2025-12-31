ग्राम स्तर पर दिखाई दें जन अभियान परिषद् के कार्यों का प्रभाव

मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद जिला रतलाम की संवाद योजनांतर्गत परामर्शदाताओं एवं नवांकुर संस्थाओं की बैठक में मप्र जन अभियान परिषद के कार्यपालक निदेशक डॉ. बकुल लाड ने कही।
रतलाम. परिषद् का कार्य स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से समाज के विकास में सहभागिता सुनिश्चित कर उन्हें स्वावलंबी बनाना और मध्यप्रदेश के विकास में भागीदार करना तथा प्रदेश के विकास के लिए स्वैच्छिकता एवं सामूहिकता का वातावरण निर्मित कर शासन की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं के क्रियान्वयन में स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है ।
यह बात मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद जिला रतलाम की संवाद योजनांतर्गत परामर्शदाताओं एवं नवांकुर संस्थाओं की बैठक में मप्र जन अभियान परिषद के कार्यपालक निदेशक डॉ. बकुल लाड ने कही। जिला पंचायत सभागृह में आयोजित बैठक में संभाग समन्वयक शिवप्रसाद मालवीय ने कार्यो की समीक्षा की।
स्वदेशी एवं स्वावलंबन पर बल
ग्रामोदय से अभ्युदय मध्य प्रदेश अभियान का उद्देश्य सरकार के विभिन्न विभागों की दो वर्ष की उपलब्धियों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी तथा अभियान में ग्राम स्तर पर उत्सव, चौपाल, रैली, सामूहिक श्रमदान, पर्यावरण व जल संरक्षण, स्वदेशी एवं स्वावलंबन पर बल, जैविक कृषि एवं गौ-संरक्षण, शिक्षा संपन्न और संस्कारवान समाज, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना, नागरिक सेवा के भाव का विकास, स्वस्थ एवं नशामुक्त समाज आदि विषयों को सम्मिलित किया जाएगा।
परिषद के कार्यों का प्रभाव ग्राम स्तर पर दिखाई दे
संभाग समन्वयक शिवप्रसाद मालवीय ने कहा कि परिषद के कार्यों का प्रभाव ग्राम स्तर पर दिखाई देना चाहिए। उन्होंने आदर्श गांवों में बेसलाइन सर्वे, दस्तावेजीकरण, सूचना बोर्ड, नर्सरी आदि विषयों पर मार्गदर्शन दिया।
पौधे भेंट कर किया अतिथि स्वागत
अतिथियों का स्वागत पौधे भेंट कर किया गया । सीएमसीएलडीपी कार्यक्रम में शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने पर गोल्डन जिलें मे रतलाम को आने पर सभी परामर्शदाताओं को नवांकुर संस्था की ओर से गोल्ड मेडल कार्यपालक निदेशक द्वारा प्रदान कर सम्मानित किया गया ।
कार्यों की जानकारी ली
बैठक में सभी उपस्थित सदस्यों से परिचय लेते हुए उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। जिला समन्वयक रत्नेश विजयवर्गीय ने कार्ययोजना प्रस्तुत की। सीएमसीएलडीपी कार्यक्रम में शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने पर गोल्डन जिले में रतलाम को आने पर सभी परामर्शदाताओं को नवांकुर संस्था की ओर से गोल्ड मेडल कार्यपालक निदेशक ने प्रदान कर सम्मानित किया गया। बैठक में समस्त विकासखण्ड समन्वयक, परामर्शदाता एवं नवांकुर संस्थाएं उपस्थित रहीं।
