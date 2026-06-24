‘प्रेमिका को मोबाइल गिफ्ट करना था’, इंदौर में युवक ने शोरूम में की चोरी

प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी पवन पटेल ने पुलिस को बताया है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को मोबाइल गिफ्ट करना था। उसके पास मोबाइल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने मोबाइल शोरूम में चोरी करने की प्लानिंग की। पुलिस को शक है कि युवक और भी चोरी की वारदातों में शामिल हो सकता है, इसलिए उससे पूछताछ की जा रही है। जूनी इंदौर थाना प्रभारी अनिल गुप्ता ने बताया कि मोबाइल शोरूम में हुई चोरी की वारदात में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को कम समय में गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से चुराए गए मोबाइल भी बरामद कर लिए हैं।