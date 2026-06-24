मंदी के दौर में सरकार को करोड़ों का फटका, मंडी शुल्क के विरोध में इंदौर का अनाज तिलहन कारोबार ठप

Indore News : मध्य प्रदेश शासन द्वारा मंडी शुल्क में की गई वृद्धि के विरोध में मंगलवार को इंदौर की छहों मंडियों में कारोबार ठप रहा। व्यापारिक संगठनों का दावा है कि एक दिन के कारोबार के ठप रहने से सरकार को करोड़ों का फटका लगा है। अकेले अनाज तिलहन में करीब 50 करोड़ का व्यापार होता है। संयोगितागंज अनाज मंडी, लक्ष्मी नगर अनाज मंडी, देवी अहिल्या बाई होलकर सब्जी मंडी, फल मंडी, फूल मंडी, वीर सावरकर मार्केट के साथ शहर की सभी दाल मिलों के साथ किराना बाजार भी बंद रहे।