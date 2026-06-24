24 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

मंदी के दौर में सरकार को करोड़ों का फटका, मंडी शुल्क के विरोध में इंदौर का अनाज तिलहन कारोबार ठप

Grain And Oil Seed Trade : संयोगितागंज अनाज मंडी, लक्ष्मी नगर अनाज मंडी, देवी अहिल्या बाई होलकर सब्जी मंडी, फल मंडी, फूल मंडी, वीर सावरकर मार्केट के साथ शहर की सभी दाल मिलों के साथ किराना बाजार भी बंद रहे।
less than 1 minute read
Google source verification

इंदौर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jun 24, 2026

Grain And Oil Seed Trade

Grain And Oil Seed Trade (मंदी के दौर में सरकार को करोड़ों का फटका Photo Source- Patrika)

Indore News : मध्य प्रदेश शासन द्वारा मंडी शुल्क में की गई वृद्धि के विरोध में मंगलवार को इंदौर की छहों मंडियों में कारोबार ठप रहा। व्यापारिक संगठनों का दावा है कि एक दिन के कारोबार के ठप रहने से सरकार को करोड़ों का फटका लगा है। अकेले अनाज तिलहन में करीब 50 करोड़ का व्यापार होता है। संयोगितागंज अनाज मंडी, लक्ष्मी नगर अनाज मंडी, देवी अहिल्या बाई होलकर सब्जी मंडी, फल मंडी, फूल मंडी, वीर सावरकर मार्केट के साथ शहर की सभी दाल मिलों के साथ किराना बाजार भी बंद रहे।

व्यापारियों का मानना है कि मंडी शुल्क में वृद्धि से सिर्फ अनाज दाल ही नहीं महंगी होगी, बल्कि इसका असर समूचे खान-पान उद्योग पर पड़ेगा। व्यापारियों की व्यापार प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर होगी। फलस्वरूप किसान एवं उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ेगा। शासन को चाहिए कि वह मंडी शुल्क वृद्धि के निर्णय पर पुनर्विचार कर इसे तत्काल वापस लें।

दिया ज्ञापन

मंडी अनाज दलहन- तिलहन व्यापारी संघ के अध्यक्ष मनोज काला, मंत्री राजेश अग्रवाल (राजा), उपाध्यक्ष काशीनाथ गोयल, कोषाध्यक्ष नरेश गर्ग, कार्यकारिणी सदस्य संतोष गोयल, सुनील कोठारी, विनोद अग्रवाल, संजय खंडेलवाल, व्यापारी चंद्रेश बंसल सहित बड़ी संख्या में व्यापारी साथियों की उपस्थित में कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन दिया गया।

मंडी शुल्क वापसी तक होगा विरोध

व्यापारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल ने कहा कि हमारा विरोध कारोबार को सुरक्षित करना है। इससे अन्तर्राज्यीय व्यापार समाप्त हो जाएगा। हमारी दालें अन्य राज्यों से महंगी कैसे बिक पाएंगी। व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए संघ आगे भी लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराता रहेगा।

MYH का कमाल : एमपी में पहली बार डॉक्टरों ने किया शख्स की मूत्रनली का पुनर्निर्माण

ये भी पढ़ें
MYH Achievement

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Jun 2026 02:27 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / मंदी के दौर में सरकार को करोड़ों का फटका, मंडी शुल्क के विरोध में इंदौर का अनाज तिलहन कारोबार ठप

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जल गंगा संवर्धन अभियान : बारिश की हर बूंद सहेजने की तैयारी में इंदौर, जानें प्लान

Jal Ganga Samvardhan Abhiyan
इंदौर

इंदौर मेट्रो का काम पकड़ेगा रफ्तार, सुरंग खोदने थाइलैंड से आ रही 4 TBM

Indore Metro Work
इंदौर

MYH का कमाल : एमपी में पहली बार डॉक्टरों ने किया शख्स की मूत्रनली का पुनर्निर्माण

MYH Achievement
इंदौर

Gas Pipeline Blast: इंदौर में गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट के बाद लगी आग, 4 लोग झुलसे

indore gas pipeline blast
इंदौर

Newly Married Woman Suspicious Death: इंदौर में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, दो साल पहले की थी लव मैरिज, भाई ने लगाए प्रताड़ना के आरोप

indore death
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.